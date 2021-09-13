Жора Крыжовников снимет сериал по мотивам "Преступления и наказания"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Режиссер Жора Крыжовников работает над экранизацией романа "Преступление и наказание" Федора Достоевского. Съемки восьмисерийного проекта начнутся летом 2022 года, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Водород".

"Идея сериала по Достоевскому у нас появилась во время съемок фильма "Лед-2", а меня роман "Преступление и наказание" интересовал давно. Моя короткометражка "Нечаянно" - это Раскольников без идеологии. И сейчас, перечитывая дневники Федора Михайловича, я удивлен, сколь часто он использует слово "нечаянно", говоря об убийстве Раскольникова. В этом смысле я, пусть и в пародийном ключе, но к Федору Михайловичу "прикасался", ставил его в институте, всегда любил. Ну а самое главное - мы нашли одновременно близкое и уже далекое для нас время 1992 года, когда рухнул Советский Союз, остановилось все, что могло остановиться, люди остались наедине с собой, без ощущения будущего. И именно в этой социально-культурной ситуации "Преступление и наказание" работает особенно остро", - рассказал Крыжовников, которого процитировали в пресс-службе.

Как отметил продюсер Александр Андрющенко, Крыжовников способен рассказать классику так, чтобы современный зритель не смог оторваться от фильма. По мнению продюсера Федора Бондарчука, в прочтении режиссера роман Достоевского обретет новое оригинальное звучание. Соавтором сценария выступает Алина Тяжлова.

Сериал "Преступление и наказание - 1992", производством которого занимаются компания "Водород" и "НМГ Студия", выйдет в линейке more originals сервиса more.tv. Драматический детектив будет состоять из восьми эпизодов.