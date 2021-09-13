Крупнейший театр ХМАО планируется впервые за 20 лет капитально отремонтировать

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) планируют впервые за 20 лет провести капитальный ремонт в Сургутском музыкально-драматическом театре, в частности обновить сцену, музыкальное оборудование, свет. Работы планируется завершить до 2024 года, сообщил ТАСС директор регионального департамента культуры Артур Латыпов.

"В 2023 году", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о планируемых сроках завершения ремонта в Сургутском драмтеатре.

Планируется, что работы начнутся в 2022 году. В свою очередь, директор Сургутского музыкально-драматического театра Светлана Астраханцева уточнила ТАСС, что ремонт в учреждении пройдет впервые за 20 лет. Планируется обновить сцену, музыкальное оборудование, свет. "Планируется обновление светового оборудования, зрительного зала, фойе, сцены. То оборудование, на котором мы работаем, давно не производится. Много позиций, которые сильно изношены, морально и технически устарели. 20 лет ничего не делалось в театре", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, смета на ремонт учреждения составлена на сумму порядка 320 млн рублей. Она добавила, что, где будет во время ремонта выступать и репетировать коллектив театра, пока обсуждается.

Сургутский музыкально-драматический театр создан на основании распоряжения губернатора ХМАО от 1999 года. Считается самым крупным театром в Югре.