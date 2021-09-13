Фильм "Общага" Романа Васьянова выйдет в трех онлайн-кинотеатрах 26 сентября

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Премьера режиссерского дебюта Романа Васьянова "Общага" по книге Алексея Иванова "Общага-на-крови" состоится 26 сентября сразу на трех российских цифровых площадках - KION, Premier и "КиноПоиск HD". Об этом ТАСС сообщили в компании "Метрафильмс".

Ранее фильм планировалось выпустить в кино с 7 октября. "Мы очень благодарны компании Sony Pictures, с которой мы начали подготовку театрального релиза, за сотрудничество и проделанную работу, но сегодняшняя крайне динамичная ситуация на рынке показывает, что российским драматическим фильмам довольно сложно пробивать себе дорогу к кинотеатральному зрителю. Поэтому совместный премьерный цифровой выпуск одновременно на трех платформах кажется нам правильным и современным решением", - отметил генпродюсер компании "Метрафильмс" Артем Васильев, которого процитировали в пресс-службе.

Действие фильма происходит в 1984 году в Свердловске. Привычный уклад жизни студентов, живущих в общежитии, меняется из-за самоубийства одной из девушек. Роли в картине исполнили Илья Маланин, Ирина Старшенбаум, Марина Васильева, Юлия Ауг, Никита Ефремов, Илья Маланин и Геннадий Вырыпаев. Продюсером картины также выступил гендиректор МТС Медиа/KION Игорь Мишин.

"Уверен, что пользователи российских стримингов оценят нашу картину и она будет интересна молодой аудитории. Да, это фильм о другой эпохе, но его конфликты, персонажи, вопросы, которые поднимаются, актуальны как никогда", - сказал режиссер проекта Роман Васьянов. Фильм принимает участие в конкурсной программе российского фестиваля "Кинотавр", его мировая премьера состоялась на 24-м Шанхайском международном кинофестивале.

Производством драмы занималась кинокомпания "Метрафильмс" при поддержке Минкультуры РФ и Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм". Роман Васьянов известен как оператор фильмов "Стиляги" и "Одесса", "Ярость", "Отряд самоубийц".