Фильм "Хорошие девочки попадают в рай" покажут на фестивале в Варшаве

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российский фильм "Хорошие девочки попадают в рай" режиссера Дмитрия Месхиева включили в программу международного Варшавского кинофестиваля, который пройдет в октябре. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании СТВ.

"Новый фильм Дмитрия Месхиева "Хорошие девочки попадают в рай" представит Россию в параллельной программе In Discoveries на Варшавском кинофестивале (WFF) в октябре 2021 года. Участие фильма в программе фестиваля стало возможным благодаря инициативе Focus on Festivals, организованной "Роскино", - рассказали в пресс-службе.

Программу Focus on Festivals запустили на флагманском мероприятии "Роскино" - международном рынке аудиовизуального контента Key Buyers Event в июне этого года. Фильм "Хорошие девочки попадают в рай" стал одним из 18 российских проектов, представленных международным коллегам.

По сюжету главный герой тяжело переживает расставание с женой, пока однажды не встречает прекрасную незнакомку. Роли в фильме исполнили Юлия Пересильд, Алесь Снопковский, Евгений Терских, Линда Ахметзянова и другие артисты.

Съемки картины проходили в Санкт-Петербурге, в основу сценария легли рассказы петербургского писателя Кирилла Рябова. Фильм создавался кинокомпанией СТВ при поддержке фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм".