Серия перформансов музыкантов разных жанров пройдет на арт-площадках Москвы и Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Серия перформансов с участием артистов разных музыкальных жанров пройдет в арт-пространствах Москвы и Санкт-Петербурга в рамках фестиваля новых форм искусства "МТС Live Sessions". Первым его событием станут выступления в Центральном выставочном зале "Манеж" в Петербурге, где в настоящее время проходит выставка известной российской арт-группы Recycle, сообщила в понедельник журналистам представитель проекта.

"МТС Live Sessions" пройдет в арт-пространствах Москвы и Санкт-Петербурга. До 10 октября в Манеже проходит персональная выставка российской арт-группы Recycle. Лайнап [события] состоит из музыкантов, чье творчество откликается на футуристические идеи художников. Артисты электронной сцены дополнят своим звучанием интерактивные скульптуры, динамические инсталляции Recycle Group и превратят зрителей в участников симбиоза виртуального и музыкального перформанса", - рассказала представитель организаторов.

В петербургском Манеже выступят электронный музыкант Kedr Livanskiy и продюсер Евгений Фадеев с новым музыкальным проектом "Косая гора", музыкант Мирабелла Карьянова из Краснодара (Ishome), а также композитор Миша Мищенко. Мероприятия, запланированные с 23 по 25 сентября, пройдут при ограниченном количестве гостей и с соблюдением эпидемиологических требований.

Как уточнила ТАСС представитель проекта, следующие перформансы планируется провести в Москве.

Центральный выставочный зал "Манеж" - одно из крупнейших экспозиционных пространств в центре Петербурга. На его площадке представляются проекты, демонстрирующие российское и мировое искусство, проводятся образовательные мероприятия для разных аудиторий.