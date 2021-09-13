Путин поздравил коллектив Московской консерватории со 155-летием со дня ее основания

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил профессорско-преподавательский коллектив, студентов, аспирантов и выпускников Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского со 155-летием со дня ее основания. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Сегодня, как и в минувшие годы, в ее исторических стенах царит атмосфера свободы, созидания и творчества. Здесь трудятся замечательные педагоги и наставники, которые помогают своим воспитанникам воплощать в жизнь вдохновенные идеи и самые смелые замыслы, бережно сохраняют великие традиции беззаветного служения отечественной культуре, заложенные отцами-основателями вуза", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что учебное заведение встречает юбилей впечатляющими успехами и достижениями.

"Консерватория гордится многими поколениями своих выпускников: выдающимися артистами и исполнителями, композиторами и дирижерами, концертмейстерами и искусствоведами - увлеченными, безгранично преданными любимому делу людьми", - добавил Путин.

Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского основана в 1866 году по инициативе композитора и пианиста Антона Рубинштейна при поддержке великой княгини Елены Павловны. По приглашению Рубинштейна в Москву из-за границы приехали известные артисты Фердинанд Лауб и Бернгард Косман, преподавателем стал также Петр Чайковский, имя которого учебное заведение носит с 1940 года. В 2003 году Московской консерватории был присвоен статус университета, сегодня это один из ведущих музыкальных вузов России и мира. В состав Московской консерватории входят семь факультетов и межфакультетские кафедры. При ней действуют оркестры, хор, ансамбли.