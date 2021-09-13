Анна Нетребко подарила Театральному музею Петербурга два концертных платья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Народная артистка России Анна Нетребко подарила Музею театрального и музыкального искусства два своих концертных платья. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба музея.

Эти наряды будут представлены публике на открытии мини-экспозиции "Дар Анны Нетребко Театральному музею" в Шереметевском дворце - Музее музыки (одном из филиалов большого музея).

"Совсем недавно госпожа Нетребко передала в дар Музею два своих роскошных концертных платья. Это знаменитое красное платье Escada, сшитое специально для выступления Анны на Венском оперном балу в 2004 году, и голубое платье со шлейфом и рисунком в стиле гжель от кутюрье Irina Vitjaz", - рассказали в пресс-службе.

На протяжении месяца концертные платья Анны Нетребко будут выставлены в одном из залов парадной анфилады Шереметевского дворца. Каждый посетитель музея сможет побывать на этой мини-выставке и что-то написать певице в специальной книге.

Этот дар приурочен к юбилею солистки Мариинского театра, которая календарно отметит свою круглую дату 18 сентября. В самом Мариинском на 1 октября намечен гала-концерт примадонны, чья международная слава началась именно с этой сцены. Ныне певица проживает в Австрии и является каммерзенгером Венской государственной оперы.