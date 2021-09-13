Российские фильмы победили на международном кинофестивале "Славянская сказка" в Болгарии

СОФИЯ, 13 сентября. /ТАСС/. Российские фильмы - документальный "Александр Невский. Защитник земли русской" режиссера Сергея Медведева, мелодрама "Земля Эльзы" режиссера Юлия Колесникова и комедия "Флэшмоб" Алены Рубинштейн - стали победителями девятого международного телевизионного и кинофестиваля "Славянская сказка", который в понедельник завершается в столице Болгарии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила генеральный директор праздника кино, проходившего в Российском культурно-информационном центре в Софии, Елена Табанова-Димитрова.

"Фестиваль 2021 года получился уникальным, несмотря на пандемию коронавируса и введенные в связи с ней ограничения, на наш форум приехало много гостей из разных стран мира. Среди документальных фильмов первое место получил российский фильм "Александр Невский. Защитник земли русской", режиссера Сергея Медведева. А среди игровых фильмов жюри не смогло определить явного лидера, поэтому главных наград были удостоены российская мелодрама "Земля Эльзы", комедия "Флэшмоб" и болгарский фильм "Короткая спичка". Первый приз в категории "Короткий метр" получил фильм болгарского режиссера Тодора Лазарова "Безвременье". Специальной наградой был отмечен фильм-сказка "Ледяная история" Сергея Русакова, а его главная героиня 10-летняя Камилла Войтова из Санкт-Петербурга получит приз за лучшую детскую роль", - рассказала Табанова-Димитрова.

Участники и гости фестиваля побывали в городе Пловдиве, где в память о погибших во время Второй мировой войны возложили цветы к памятнику "Алеша".

Для участия в конкурсной программе фестиваля кинематографисты Болгарии, Германии, России, Северной Македонии, Сербии, Узбекистана и Украины прислали 55 документальных, художественных и короткометражных фильмов. Событие было посвящено 60-летию первого полета человека в космос и 800-летию со дня рождения князя Александра Невского и было организовано при поддержке Россотрудничества и фонда "Русский мир".