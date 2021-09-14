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Песню "Ничего на свете лучше нету" исполнили на 11 языках народов России

В записи клипа приняли участие исполнители из разных регионов страны и YouTube-блогеры
' YouTube Russia/YouTube'

Исполнители из разных регионов России исполнили песню "Ничего на свете лучше нету" на 11 языках народов страны в рамках совместного проекта Google и Института языкознания РАН "Вместе на своем". Премьера музыкального клипа, в котором приняли участие 18 исполнителей, состоялась во вторник на канале YouTube Russia. 

"Проект "Вместе на своем" показывает, как YouTube объединяет людей, живущих в разных регионах России и говорящих на разных языках <...> Мы надеемся, что этот клип вдохновит и других креаторов снимать видеоконтент на родных языках, дополняя мозаику из разных культур, представляющих Россию", - отметили в Google Россия.

Участниками проекта стали популярные исполнители из разных уголков России. В частности, удмуртский язык в клипе представили финалистки "Евровидения - 2012" "Бурановские бабушки", татарский - финалистка проекта "Голос" Эльмира Калимуллина и участница "Голос.Дети" Саида Мухаметзянова, якутский - участница команды от России на "Евровидении - 2021" Июлина Попова. Кроме того, в записи клипа приняли участие YouTube-блогеры и победители конкурса, принять участие в котором мог любой желающий.

"В современном мире малые языки могут сохраняться, если будут жить не только в рамках традиционного хозяйства, но и в мультимедийной цифровой среде", - добавил директор Института языкознания РАН Андрей Кибрик.

Помимо клипа на YouTube Russia вышли тематические плейлисты, в которых собрано более 60 видео, посвященных языкам, музыке и сказкам народов России.

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