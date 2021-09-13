В Милане прошла европейская премьера российского документального фильма "Пастыри"

РИМ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Софья Липенкова/. Европейская премьера документального фильма "Пастыри" о жизни священников и приходов Русской православной церкви в Швейцарии и Италии прошла в Милане. Показ состоялся в понедельник вечером в Амброзианской библиотеке - одной из старейших в Европе.

Как сообщил ТАСС режиссер Андрей Андреев, "полнометражный документальный фильм "Пастыри" рассказывает о гельветийских и италийских святых первого тысячелетия христианства, об исторических корнях возникновения и развития христианства в Швейцарии и Италии, о духовной общности народа России с народами Швейцарии и Италии на основе общепочитаемых святых". Он указал, что работа над фильмом велась "в течение трех лет, начиная с 2018 по 2020 г."

"Главный герой моего документального фильма - архимандрит Амвросий", - рассказал Андреев. В съемках также принимали участие протоиерей Евгений Кетов, настоятель храма святой блаженной Ксении Петербургской в поселке Поназырево Костромской области, а также Илья Толкачев, регент Патриаршего хора храма Христа Спасителя в Москве.

Русская духовность всегда была в центре творчества Андреева, который занимается съемками авторского документального кино с 2006 года. Его предыдущий фильм "Патриарший хор" о старейшем российском коллективе церковного пения был представлен в Риме в январе 2017 года. В картине рассказ о прославленном хоре из храма Христа Спасителя велся от лица его певцов и регента Толкачева.

В России премьерный показ фильма "Пастыри" состоялся 8 октября 2020 года во время 42-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Фильм "Пастыри" был представлен в рамках IV кинофестиваля российского кино в Италии - премии Феликс. Смотр, открывшийся 4 сентября на берегу озера Комо, проходил также в Ведано-аль-Ламбро в провинции Монца-э-Брианца и в провинции Варезе. Завершится фестиваль в Милане 16 сентября.