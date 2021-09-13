В Москве открыл гастроли Театр им. Вахтангова из Владикавказа

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Академический русский театр имени Евгения Вахтангова из Владикавказа открыл в понедельник гастроли на сцене московского Театра имени Евгения Вахтангова показом спектакля "Метод Грёнхольма" по пьесе Жорди Гальсерана. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе московского Вахтанговского театра Елена Кузьмина.

"Выступления владикавказской труппы продлятся всего два дня - 13 и 14 сентября. Сегодня на нашей Новой сцене в исполнении гостей был показан спектакль "Метод Грёнхольма" по пьесе Жорди Гальсерана. Завтра коллектив из Северной Осетии-Алании представит московским зрителям свою постановку пьесы Александра Островского "Лес", - сказала Кузьмина.

Она уточнила, что выступления театра из Владикавказа проходят в рамках межрегионального направления "Больших гастролей" и организованы ФГБУК "Росконцерт" согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.

Собеседница агентства отметила, что Академический русский театр имени Евгения Вахтангова - старейший драматический театр на Северном Кавказе - был открыт 15 апреля 1871 года. "Театру было почти 12 лет, когда 13 февраля 1883 года во Владикавказе родился будущий режиссер Евгений Богратионович Вахтангов. Будучи студентом Московского университета, а затем учеником театральной школы, Вахтангов многократно возвращался на родину, во Владикавказ, продолжал ставить пьесы и играть в спектаклях драматического театра. С 1996 года театр во Владикавказе носит звание "академического" и имя Евгения Вахтангова", - привела историческую справку Кузьмина.

Она обратила внимание, что гастроли приурочены к юбилеям театров-побратимов: 150-летию владикавказского Академического русского театра имени Евгения Вахтангова и 100-летию московского Театра имени Евгения Вахтангова.