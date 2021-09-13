Юбилейный вечер Николая Бурляева прошел в театре им. Вахтангова

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Юбилейный вечер, посвященный 75-летию со дня рождения народного артиста России Николая Бурляева и 30-летию форума "Золотой витязь", прошел в понедельник на сцене Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова.

"Когда я думал, как построить юбилейный вечер, отказался от речей приветственных официальных лиц, решил просто представить людям то, что я сотворил за всю свою жизнь как актер, как режиссер, как поэт. Я буду читать с одним из лучших оркестров России и мира - оркестром блистательного Михаила Плетнева. Буду читать те произведения нашей поэзии, которые я считаю самыми актуальными сегодня", - сказал актер журналистам перед началом юбилейного вечера, добавив, что будет читать произведения Гавриила Державина, Федора Тютчева, Александра Пушкина, Николая Языкова.

Вечер открыли кадры из фильмов, в которых снялся Бурляев: "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Игрок", "Маленькие трагедии", "Военно-полевой роман", <Адмирал> и др. Видеоряд сопровождала музыка в исполнении Российского национального оркестра.

Сам артист, выйдя на сцену, процитировал Бориса Пастернака, а потом рассказал, как случайная встреча на улице с Андреем Кончаловским определила его творческую судьбу. Тогда, в 1959 году, Кончаловский позвал 13-летнего Бурляева сыграть в его курсовой работе.

Театр им. Вахтангова, по его словам, неслучайно был выбран местом проведения юбилейного вечера: именно здесь играл Бурляев, будучи студентом Театрального училища им. Б. В. Щукина.

Сейчас поклонники могут увидеть актера в спектакле "12", который поставил режиссер Никита Михалков. Премьера постановки состоялась в апреле на Исторической сцене Большого театра, Бурляев исполняет роль одного из присяжных.

"Ты сумел достойно провести свое творчество, свое отношение к жизни, что называется, не расплескаться, не погрязнуть в невиданном счастье лести и славы", - сказал юбиляру Михалков, чье видеопоздравление было показано на вечере. Режиссер отметил, что Бурляев снялся в прекрасных картинах, снял свои, организовал фестиваль "Золотой витязь", который занимает важное место в культурной жизни и направлен на созидание, сохранение культурных ценностей.

"Золотой витязь"

В начале сентября стартовал осенний этап XII Международного славянского форума искусств "Золотой витязь" с музыкального смотра - XII Международного славянского музыкального форума "Золотой витязь". Весной 2021 года под эгидой "Золотого витязя" уже прошел XXX международный кинофорум с одноименным названием.

Под эгидой "Золотого витязя" за 30 лет проведено более 100 отдельных форумов, включая кинематографический, театральный, литературный, музыкальный, изобразительного искусства, экологических фильмов и русского боевого искусства, в разных странах. В мероприятиях приняли участие более 10 тыс. деятелей культуры из 60 стран. Бурляев является президентом форума.

"Золотой витязь" объединяет представителей кинематографа и других видов искусств под девизом "За нравственные идеалы, за возвышение души человека". Его основными темами являются православие, поддержание нравственности и сохранение культурной самобытности славянских народов.

О Бурляеве

Николай Бурляев родился 3 августа 1946 года в семье инженеров-экономистов. Он с раннего возраста начал участвовать в кинопробах, первую роль сыграл в курсовой работе Андрея Кончаловского "Мальчик и голубь". Именно Кончаловский позднее рекомендовал Андрею Тарковскому взять молодого артиста на роль в картине "Иваново детство" (1962), которая удостоилась главного приза на международном Венецианском кинофестивале.

Еще будучи школьником Бурляев дебютировал на сцене Государственного академического театра имени Моссовета в спектакле "Ленинградский проспект". В 1964 году его без экзаменов зачислили на второй курс Театрального училища им. Б. В. Щукина (ныне Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евг. Вахтангова), где он окончил мастерскую заслуженного артиста РСФСР Леонида Шихматова. Помимо актерского, Бурляев получил также режиссерское образование во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма и Льва Кулиджанова).

Николай Бурляев сыграл свыше 60 ролей в кино, среди картин с его участием - "Андрей Рублев" (1966) Андрея Тарковского, "Без страха и упрека" (1963) Александра Митты, "Вступление" (1963) Игоря Таланкина, "Проверка на дорогах" (1971) Алексея Германа, "Военно-полевой роман" (1983) Петра Тодоровского. В качестве режиссера снял фильмы "Егерь" (1973), "Лермонтов" (1986) и другие.