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Фильмом "В погоне за гедонией" откроется Фестиваль актуального научного кино в Москве

Всего в программу фестиваля включили более 20 российских и зарубежных картин

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Фестиваль актуального научного кино (ФАНК) в Москве откроется показом фильма "В погоне за гедонией" (Hunting for hedonia) о поиске центра удовольствия в мозге, закадровый текст в котором читает известная актриса Тильда Суинтон. Всего в программу включили более 20 российских и зарубежных картин, сообщила во вторник на пресс-конференции в ТАСС программный директор смотра Ирина Белых.

Фестиваль впервые пройдет в Москве с 24 по 30 сентября. "Наш проект объединяет мир науки и мир искусства, нам интересно, как наука может быть максимально доступной, как креативные индустрии могут способствовать популяризации науки. Мы показываем авторское документальное кино. В программе этого года порядка 16 зарубежных картин и пять российских фильмов, снятых женщинами-режиссерами", - рассказала Белых.

На открытии фестиваля в кинотеатре "Иллюзион" покажут датскую картину "В погоне за гедонией" Пернилле Роуз Гронкъер, который рассказывает об искусственной стимуляции мозга и о поисках центра удовольствия в нем. Фильмом закрытия станет "Сбой в матрице" (A glitch in the matrix) Родни Ашера.

ФАНК в этом году получил поддержку Минкультуры РФ. "Фестиваль ФАНК проводится довольно давно, он продвигает важность научно-популярного кино, в том числе российского. Год науки и технологий стал поводом для того, чтобы мы начали поддерживать ФАНК, я думаю, что это станет хорошей традицией, и мы будем поддерживать его регулярно", - отметила руководитель департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Светлана Максимченко.

Она подчеркнула важность развития научно-популярного кино, которое способствует популяризации российской науки. "Мы надеемся, что в этом году у нас получится организовать присутствие России на Всемирном конгрессе научных продюсеров, мы совместно с ФАНК сейчас прорабатываем эту возможность", - добавила Максимченко.

Оценивать программу ФАНК будут сами зрители: по итогам голосования лучший фильм получит приз зрительских симпатий имени Натальи Бехтеревой - выдающегося нейрофизиолога, основательницы Института мозга человека РАН. Ежегодно эту награду будут называть именем разных российских ученых. Также на фестивале вручат отдельный приз от Фонда имени Бехтеревой.

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