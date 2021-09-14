Тимофей Кулябин представит в Новосибирске современную версию "Дикой утки" Ибсена

НОВОСИБИРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Режиссер Тимофей Кулябин, известный поставкой "Тангейзер" в Новосибирском театре оперы и балета, представит в декабре современную версию скандинавской семейной драмы "Дикая утка" норвежского драматурга Генрика Ибсена. Режиссер планирует провести репетиции спектакля в специально арендованном помещении, где будет выстроена квартира главных героев, сообщил он журналистам во вторник.

В центре сюжета пьесы Ибсена "Дикая утка" - семейная драма. Сын крупного коммерсанта Грегерс Верле возвращается в родной город после многолетнего отсутствия. Он начинает жить в семье своего близкого знакомого - фотографа, и решив, что члены семьи погрязли во лжи, стремится открыть им правду. Грегерс считает, что это позволит строить им новые, честные отношения. Однако открывшаяся истина окончательно отчуждает друг от друга героев пьесы. В интерпретации Кулябина пьеса сохранит свой основной смысл, однако действие будет перенесено в современное время, и текст Ибсена будет на 90% переписан.

"Этот спектакль мало репетируется в репзале. Чтобы понять, как устроен быт этих героев, чтобы понять, как они живут, мы арендовали небольшое помещение, внутри которого сейчас строится квартира и студия, где будет жить эта семья из четырех человек. От того, как герои там заживут, я буду принимать решение, как это потом будет выглядеть на сцене", - пояснил режиссер, добавив, что в этом помещении будет также оборудовано рабочее место для одного из персонажей, который по сюжету является фотографом. Кулябин уточнил, что весь репетиционный процесс будет снят на камеру, что позволит создать видеоверсию постановки. Премьера "Дикой утки" намечена на 18 декабря.

О Кулябине

Тимофей Кулябин - один из самых востребованных молодых режиссеров России и Европы. На его счету почти 30 театральных постановок, большая часть из них в театре "Красный факел". Кроме этого, режиссер был постановщиком в Театре Наций, Большом театре, а также на площадках Цюриха и Мюнхена. Он неоднократно получал театральную премию "Золотая маска", а также становился лауреатом многих международных фестивалей. Особенностью его постановок является то, что он берет за основу классические сюжеты и интерпретирует их на современный лад.

В 2014 году Кулябин поставил на сцене Новосибирского театра оперы и балета спектакль "Тангейзер". Действие в нем было перенесено в наши дни. В версии режиссера Иисус Христос стал героем эротического фильма, который снимает рыцарь Тангейзер. По заявлению митрополита Новосибирского и Бердского Тихона прокуратура возбудила дело против Мездрича и Кулябина, однако суд счел, что состава преступления нет. В поддержку режиссера и директора театра высказались ведущие российские деятели культуры, среди которых председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, худрук МХТ имени Чехова Олег Табаков, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов и другие

О театре

Театр "Красный факел" был основан в 1920 году в Одессе группой молодых актеров. В течение 11 лет он был передвижным и только в 1932 году обосновался в историческом центре Новосибирска в здании бывшего Коммерческого клуба, построенного в 1914 году известным в Сибири архитектором Андреем Крячковым. Коллектив театра трижды становился лауреатом Национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска". Кроме того, он участвует во множестве российских фестивалей как регионального, так и международного значения.