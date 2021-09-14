Международная конференция, посвященная творчеству Чехова и Шолохова, открылась в Таганроге

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сентября./ТАСС/. Научно-практическая конференция, посвященная творчеству писателей М. А. Шолохова и А. П. Чехова, началась в Таганрогском музее, сообщили в управлении информполитики правительства Ростовской области. В ходе конференции доклады представят ученые из шести стран.

"С 14 по 16 сентября в Таганрогском государственном литературном и историко-архитектурном музее-заповеднике проходит Международная научно-практическая конференция "Чехов и Шолохов: природа, человек, общество", в которой принимают участие литературоведы, лингвисты, историки, музееведы и краеведы из шести стран. В рамках встречи будут представлены 60 докладов", - говорится в сообщении.

По словам министра культуры Ростовской области Анны Дмитриевой, идея о проведении такой конференции была высказана членом РАН Борисом Катаевым."В сентябре музеи традиционно проводят научно-практические конференции. В этом году принято решение провести мероприятие совместно и подготовить для ее участников обширную культурную программ", - цитирует слова министра управление информполитики.

Вместе с тем, отмечается, что конференций, посвященных творчеству одновременно Шолохова и Чехова, еще не проводилось."В Ростовской области долгие годы существуют музеи-заповедники двух великих писателей, тесно связанных с историей и культурой Донского края и Приазовья. Сопоставление биографий и творчества А. П. Чехова и М. А. Шолохова не становилось еще предметом специального научного осмысления", - добавили в правительстве, отметив, что при этом в творчестве обоих писателей присутствует множество общих аспектов.

Организаторы ожидают, что мероприятие откроет перспективы дальнейшего сотрудничества ученых и исследователей в этой сфере."Конференция <...> продемонстрирует безграничный культурный потенциал Ростовской области, будет способствовать формированию ее научного имиджа и развитию литературного туризма", - сообщили в управлении информполитики.