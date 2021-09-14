Любимова заявила, что молодые люди расходовали более 117 млн рублей по "Пушкинской карте"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Молодые люди за две недели купили по "Пушкинской карте" 150 тыс. билетов в учреждения культуры на сумму свыше 117 млн руб. Об этом сообщила во вторник министр культуры РФ Ольга Любимова.

В музей, театр, на концерт — за счет государства. Что такое Пушкинская карта

"К нашей радости, только за первые две недели с момента запуска проекта обладателями карт стали около 1,8 млн человек. Молодые люди уже приобрели 150 тыс. билетов на сумму более 117 млн рублей", - сказала министр на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ и руководством "Единой России".

Любимова сообщила, что среди 10 тыс. мероприятий, доступных по "Пушкинской карте", наибольшей популярностью пользуются театральные представления. "Самый первый билет был приобретен в Московский театр сатиры 15-летней девочкой Настей из города Омска", - рассказала она.

Министр подчеркнула, что покупки по карте - это "невероятная поддержка" всей отрасли культуры. "Отмечу, что программа охватила все 85 субъектов нашей страны. Уже к ней присоединились почти 1,5 тыс. федеральных, региональных и муниципальных учреждений культуры, - добавила Любимова. - Темпы подключения к программе "Пушкинская карта" превысили наши ожидания, и мы надеемся, что посещение культурных мероприятий станет для молодых людей хорошей привычкой".

Президент выразил уверенность, что проект пойдет на пользу молодым людям. "Очень приятно, что этот проект так активно развивается. Безусловно, он пойдет на пользу молодым людям, даст возможность им приобщаться к классике, к тому, что мы считаем достижением сегодняшнего дня", - сказал Путин.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. В период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляется 3 тыс. рублей, а в следующем году сумму планируют увеличить. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.