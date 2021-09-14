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В "Современнике" заявили, что спектакль "Первый хлеб" не снимался с репертуара

В СМИ появились сообщения, что постановка вызвала резонанс из-за нецензурного монолога героини Лии Ахеджаковой на могиле ветерана Великой Отечественной войны

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Спектакль "Первый хлеб" с участием Лии Ахеджаковой с репертуара театра "Современник" не снимался, его очередной показ состоится в новом сезоне 3 октября, сообщили ТАСС во вторник в администрации театра.

Ранее в СМИ появились сообщения, что постановка "Первый хлеб" в театре "Современник" вызвала резонанс из-за нецензурного монолога героини Лии Ахеджаковой на могиле ветерана Великой Отечественной войны и якобы после критики спектакль пропал из афиши театра.

"Театр работает по своим законам. Спектакль "Первый хлеб" не снимался с репертуара. Его очередные показы состоятся после открытия нового сезона 3 и 4 октября. Билеты на эту постановку в продаже с конца августа", - сказали в администрации.

"Современник" традиционно открывает сезон в день рождения его основателя Олега Ефремова - 1 октября. В этом году театр начнет сезон спектаклем в постановке художественного руководителя Виктора Рыжакова "Вечно живые. История в лицах".

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РоссияАхеджакова, Лия Меджидовна
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