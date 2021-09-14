Итоги конкурса Президентского фонда культурных инициатив объявят не позднее 30 сентября

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Срок подведения итогов первого грантового конкурса на реализацию проектов в области культуры и искусства Президентского фонда культурных инициатив продлен, результаты будут объявлены не позднее 30 сентября, сообщается на сайте фонда.

"Продлен срок независимой экспертной оценки заявок и подведения итогов первого грантового конкурса на реализацию проектов в области культуры и искусства", - говорится в сообщении.

Сроки рассмотрения проектов увеличены из-за продления периода приема заявок на конкурс. За дополнительную неделю, с 31 июля по 6 августа, поступило 6 460 проектов. Всего в адрес фонда было направлено 12 460 заявок, из которых 11 846 допущены до экспертной оценки.

"Принятое координационным комитетом решение о внесении изменений в положение о конкурсе и о переносе предельного срока опубликования списка проектов-победителей связано как с большим числом заявок, поступивших на конкурс в последнюю неделю их приема, так и с необходимостью проведения тщательной экспертизы и поэтапного подведения итогов конкурса экспертным советом и координационным комитетом, заседания которых запланированы на неделе с 20 по 24 сентября", - отмечается в сообщении.

Результаты конкурса будут объявлены после проведения заседания координационного комитета, но не позднее 30 сентября.

Президентский фонд культурных инициатив создан по инициативе президента РФ Владимира Путина. Общий фонд грантового конкурса ПФКИ составляет 3,5 млрд рублей. Эти средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер. В экспертный совет ПФКИ вошли представители творческого, креативного и образовательного сообщества, а также деятели культуры.