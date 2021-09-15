Выставку "Это же Россия" открыли в аэропорту Домодедово

МОСКВА, 15 сентября./ТАСС/. Туристический сервис Russpass 15 сентября открыл совместную фотовыставку "Это же Россия" в аэропорту Домодедово в Москве. Всего на выставке представлено 16 фотографий, об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Московский аэропорт "Домодедово" и цифровой туристический сервис Russpass открыли совместный выставочный проект "Это тоже Россия". В экспозицию включили уникальные фотографии природных достопримечательностей страны, которые не оставят равнодушными даже самых заядлых путешественников", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что выставка расположена на втором этаже в пассажирском терминале. В нее вошли 16 фоторабот, сделанных российскими тревел-блогерами во время путешествий по России. Экспозиция будет работать до 14 октября включительно.

"Проект посвятили путешествиям по России и красоте природы. Фотоработы были созданы во время поездок по стране. Например, гости аэропорта увидят розовое озеро в Крыму, горные хребты Дагестана, бирюзовые озера Карачаево-Черкессии, гейзерное озеро на Алтае и другие необычные места", - рассказал собеседник агентства.

На каждом стенде рядом с фотографией размещен QR-код. Russpass подготовил специальные статьи о регионах, где сделаны фотографии. Отсканировав QR-коды, можно будет узнать интересные факты о достопримечательностях, истории о путешествиях. Также по ссылке размещены туристические предложения от Russpass по этим регионам.

Например, по Республике Дагестан на сервисе представлено более 20 туров и достопримечательностей. Вдохновившись фотографиями, можно будет сразу же спланировать поездку и отправиться в путешествие.

"Все локации, которые вошли в экспозицию, составляют маршрутную сеть Домодедово. В путешествие по местам съемок можно отправиться вместе с партнерами аэропорта - S7, Уральскими авиалиниями, Red Wings, Smartavia, NordStar, Алросой, Ираэро", - добавили в пресс-службе.

О сервисе

Цифровой туристический сервис Russpass помогает быстро и легко спланировать путешествие по России. На Russpass можно приобрести железнодорожные и авиабилеты, забронировать ресторан и многое другое.

Сервис позволяет в несколько кликов составить индивидуальный маршрут по выбранным туристическим локациям или воспользоваться уже готовым предложением. Всего на Russpass сегодня доступно более 3 тыс. турпредложений.