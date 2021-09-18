В Индии прошла встреча поклонников "Денискиных рассказов" Драгунского

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Литературный вечер, посвященный детской книге "Денискины рассказы" Виктора Драгунского (1913 - 1972), прошел в субботу в Мумбаи в формате онлайн. Как рассказал корреспонденту ТАСС директор Русского дома в Мумбаи Сергей Фандеев, мероприятие было организовано совместно с Литературным клубом им. Ф. М. Достоевского, который был недавно создан при Обществе индийско-российской дружбы Западной Индии.

"Мы организовали литературную встречу, посвященную этой замечательной детской книге, хотя встреча и прошла дистанционно. В ней участвовали преподаватели и студенты, обучающиеся на кафедрах русского языка в девяти университетах Западной Индии", - рассказал Фандеев.

Во встрече принял участие из Москвы и сын автора этого литературного произведения, тоже писатель Денис Драгунский, прототип многих историй книги. Он рассказал участникам о своем отце, о том, как писались "Денискины рассказы". "Я с радостным удивлением узнал, что одна из участниц встречи получила в подарок "Денискины рассказы" на хинди, когда ей было шесть лет, а теперь она читает эту книгу своему сыну", - рассказал Драгунский по телефону корреспонденту ТАСС.

Своими впечатлениями поделились и индийские переводчики с русского языка. Среди них - лауреат медали А. С. Пушкина профессор Нилакши Сурьянараян, которая рассказала о пользе такой литературы для воспитания подрастающего поколения. "Детские книги очень важны для подрастающего поколения, и "Денискины рассказы" - прекрасный пример такой литературы", - отметила она.

На встрече также выступили профессор русского языка из Университета города Пуна Анагха Бхат, которая перевела рассказы Драгунского на язык маратхи, и профессор Чарумани Рамдас, которая перевела эту книгу на язык хинди. Участники встречи договорились впоследствии провести презентацию "Денискиных рассказов" в колледжах экономической столицы Индии Мумбаи.