Российский фестиваль "Кинотавр" открылся в Сочи в 32-й раз

СОЧИ, 18 сентября. /ТАСС/. Российский фестиваль "Кинотавр" открылся в Сочи разговором о женщинах в кинематографе и чествованием Сергея Сельянова - первого продюсера, который удостоился почетного приза смотра.

"В 32-й раз в Сочи собираются кинематографисты, чтобы представить свои собственные вселенные, свои собственные миры, чтобы предъявить их профессиональному сообществу, от которого зависит судьба авторского кинематографа, которому прежде всего необходима экспертная оценка", - сказал на открытии президент фестиваля Александр Роднянский.

Он выразил уверенность, что программа смотра будет уникальной, поскольку человечество переживает уникальное время.

Церемонию открытия "Кинотавра" посвятили роли женщин в современном кино, обсудив место России в мировой повестке по этой теме в формате ток-шоу "Сестры". Перед гостями торжественного вечера выступила певица Манижа, которая представила Россию на "Евровидении" в 2021 году.

Жюри конкурсной секции возглавила Чулпан Хаматова, в программу включили 15 российских картин. "Это наш праздник, спасибо организаторам фестиваля, праздник - это всегда хорошее настроение. Мы будем журить максимально субъективно - надеюсь, это никак не отразиться на вашем хорошем настроении", - обратилась актриса к участникам.

Почетная награда

В рамках торжественной церемонии Сергею Сельянову вручили почетный приз за уникальное продюсерское чутье и поддержку российских талантов. Впервые в истории фестиваля награду получил именно продюсер. Сельянов, в частности, работал с такими режиссерами как Алексей Балабанов, Сергей Бодров-младший, Борис Хлебников, Игорь Волошин.

Президент фестиваля Александр Роднянский, вручая награду, подчеркнул, что фильмы, в создании которых участвовал Сельянов, "всегда остаются в памяти, проговаривая время". По его словам, в 1990-е и 2000-е Сельянов сделал все, чтобы отечественный кинематограф продолжал развиваться.

"Это родная для меня сцена, это очень важное место. В таком качестве я стою на ней впервые. Я горд тем, что я первый, и думаю, что не последний (продюсер, получающий эту награду). Я горд и благодарен, я искренне тронут", - поделился Сельянов.

О фестивале

Открытый российский фестиваль "Кинотавр" ежегодно проходит в Сочи, второй год - в формате делового форума из-за пандемийных ограничений. Смотр проводится при поддержке Минкультуры России. В разные годы на фестивале побеждали "Брат" и "Война" Алексея Балабанова, "Время танцора" Вадима Абдрашитова, "Водитель для Веры" Павла Чухрая, "Изображая жертву" Кирилла Серебренникова, "Бедные родственники" Павла Лунгина, "Простые вещи" Алексея Попогребского, "Географ глобус пропил" Александра Велединского и другие картины.