Анна Нетребко собрала друзей со всего мира на юбилейном концерте в Москве

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Мировые оперные звезды освободили один день в своих плотных концертных графиках, чтобы выступить 18 сентября в Москве на юбилейном вечере коллеги и подруги Анны Нетребко. Поздравления поклонников оперная дива принимала на сцене Государственного Кремлевского дворца.

В начале вечера пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков зачитал поздравительную телеграмму главы государства.

"Россия гордится вами как представительницей отечественной вокальной школы, снискавшей безусловное профессиональное признание, как уникальной певицей с мощным музыкальным даром, который вы воплощаете в оперные шедевры, звучащие на знаменитых мировых сценах. И конечно, как открытым, обаятельным, доброжелательным человеком с жизнеутверждающим характером и четкой гражданской позицией", - отметил в послании российский лидер.

Обратился к имениннице и ее супруг, тенор Юсиф Эйвазов. "Я хочу сказать при всех, что этот вечер, этот концерт, эти люди, которые сидят в зале с горящими глазами - это все достойно тебя. Ты даришь людям то, что тебе дано богом, - твой талант. Ты даришь его щедро, не щадишь себя. Именно поэтому у тебя миллионы поклонников, которые ждут тебя во всех уголках мира", - подчеркнул он.

От Краснодара до Мексики

С музыкальными подарками приехали испанский тенор и дирижер Пласидо Доминго, мексиканский тенор Роландо Виллазон, немецкий баритон Михаэль Фолле и его азербайджанский коллега Эльчин Азизов, итальянский певец Лука Сальси и его соотечественник - дирижер Марко Боэми, а также цвет российской академической музыки. На сцену вышли не только артисты, но и подруги именинницы из родного Краснодара, Санкт-Петербурга, а также сын Тьяго.

"Это концерт столетия", - заявил бас Ильдар Абдразаков. "Великая честь провести время вместе в эту непростую пору. Сегодня я волнуюсь больше, чем в Метрополитен-опера", - заметил Михаэль Фолле.

Каждого участника концерта с главной героиней связывает дружба: меццо-сопрано Елену Жидкову - с первого курса Санкт-Петербургской консерватории, сопрано Хиблу Герзмаву - также со студенческой поры, Абдразакова - с Мариинского театра, солистами которого оба являются.

"Мне посчастливилось слышать Анну, когда она только начинала карьеру, более 30 лет назад, в маленькой роли у [Валерия] Гергиева, - рассказал Пласидо Доминго. - Я работал тогда с Оперой Лос-Анджелеса и Вашингтонской оперой и пригласил ее выступать там, пел с Анной и дирижировал ее выступлениями. Вскоре всем стало понятно, что она из тех великих, что на эпохи: экстраординарная певица, актриса". В этот праздничный вечер маэстро выступил и в качестве певца, и за дирижерским пультом Российского национального молодежного симфонического оркестра.

"В юности Анна была таким же человеком невероятной душевной щедрости, как и сейчас. Она всегда поддержит, выслушает. Накормит: Аня готовит по краснодарским меркам - минимум на 20 человек", - поделилась Елена Жидкова. Николай Цискаридзе рассказал о доброте и чуткости Анны, которые не убавила слава.

О человеческих качествах именинницы в этот день говорили все. "Она живет без ореола своей славы. Дома она не играет в примадонну - она просто женщина, а это ведь очень важно для баланса семьи, - рассказал журналистам Эйвазов. - Мы редко бываем дома, поэтому для нас удовольствие - элементарно пойти в магазин. Мы делаем обычные вещи: смотрим фильмы, перебираем старые вещи".

Грандиозный концерт

Концерт длился более четырех часов, в программу вошли оперные хиты: арии из сочинений Верди, Бизе, Чайковского, Пуччини, Доницетти, Вагнера, Россини, Массне, Оффенбаха, а также известные песни "Памяти Карузо", "Мне не забыть тебя". Большой звездный состав спел "Застольную" из "Травиаты".

Праздник был бы невозможен без танцев. Под пастораль "Искренность пастушки" Нетребко импровизировала с Цискаридзе, под "Очи черные" в исполнении Эльчина Азизова станцевала цыганочку, а с Доминго - вальс.

С композитором Игорем Крутым именинница вспомнила несколько песен из их общего альбома Romanza. "Господь послал мне привилегию общаться с этой великой женщиной, дружить с ней и еще сочинять для нее музыку", - отметил Крутой.

Именинницу ждали сюрпризы. Супруг Юсиф Эйвазов представил дуэт с певицей Валерией "Гимн любви" и сольную "Десять шагов", которые растрогали весь зал.

В неакадемической части также прозвучали "Крылатые качели" и "Голос" - дуэт, записанный с Филиппом Киркоровым 12 лет назад. "Когда выступаешь на юбилее у близкого друга, ответственность увеличивается в разы, - сказал Киркоров. - Анна - очень близкий мне человек, практически сестра по духу, по творчеству, по тому, как она живет, как она любит, как она творит. Это великая певица нашего времени, и я счастлив, что уже много лет мы идем параллельными путями, периодически пересекаясь, как сегодня".

В финале концерта Филипп Киркоров исполнил триумфальную оду в честь именинницы - "Viva la Diva, Viva Anna", которую подхватили все участники вечера.