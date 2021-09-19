Выставка-фестиваль об опере эпохи Екатерины II открывается в музее-заповеднике "Царицыно"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Выставка-фестиваль "Театрократия. Екатерина II и опера" о становлении русского музыкального театра в XVIII веке стартует в воскресенье в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве, сообщил ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Выставка представит императрицу Екатерину II как театрального деятеля, чьи взгляды и подходы к созданию театральных работ в XVIII веке очень созвучны тому, как мы воспринимаем театр в XXI веке", - отметили в пресс-службе.

На фестивале будут представлены исторические материалы и произведения искусства из 27 российских музеев, две театральные премьеры и насыщенная публичная программа для широкой и профессиональной аудитории.

Как сообщают организаторы, посетители смогут оценить таланты Екатерины II как политтехнолога, автора, режиссера, критика и зрителя. Сюжет композиции складывается из таких разделов, как "Опера как политика", "Опера как иллюзия", "Опера как удовольствие", "Опера как воспитание", "Опера как страсть", "Опера как смерть", "Опера как дом". Пространство выставки оформил художник и архитектор Алексей Трегубов.

Оперы

В рамках проекта будет представлен VR-спектакль по мотивам русских и итальянских опер, любимых Екатериной II или написанных по ее заказу. В оперном VR-спектакле режиссера Михаила Патласова и драматурга Ильи Кухаренко задействована актриса Ингеборга Дапкунайте. Для спектакля собраны редчайшие фрагменты русских и итальянских опер XVIII века, которые будут исполнены по подлинным партитурам, многие их них прозвучат в России впервые за два с половиной века.

Камерная опера Кристофа Виллибальда Глюка "Китаянки" - копродукция музея-заповедника "Царицыно" с театром "Трикстер", Петром Айду, музыкантами "Персимфанса" и солистами вокального ансамбля INTRADA. Посетители смогут услышать это редко исполняемое сегодня произведение в жанре кукольной оперы, познакомиться с популярными театральными форматами эпохи (opera seria, opera buffa, пастораль). Премьера оперы состоится в октябре.

Еще один спектакль - космоопера "Дидона и Эней" на музыку Генри Перселла в постановке театра "Трикстер". Премьера спектакля состоялась в 2019 году в рамках лаборатории Международного фестиваля-школы современного искусства "Территория".

Материалы экспозиции

В экспозиции Большого дворца "Царицыно" впервые будут показаны ранее не выставлявшиеся в таком объеме материалы, связанные с екатерининской оперой, предоставленные Государственным Эрмитажем, Историческим музеем, Третьяковской галереей, Музеем-усадьбой "Кусково", Российским государственным архивом древних актов, ГМИИ им. А.С. Пушкина и др.

На выставке зрители увидят уникальную подборку работ придворных театральных декораторов Екатерины II, оригинальные проекты самых известных императорских и частных театров императрицы. Будут представлены макеты Эрмитажного театра и Китайского театра в Царском Селе, автографы сочиненных и написанных рукой императрицы либретто, а также партитуры ее любимых опер. Экспозиция включает коллекцию никогда не выставлявшихся материалов, связанных с оперой Екатерины II "Начальное управление Олега", в их числе уникальный альбом эскизов костюмов к спектаклю, эскизы декораций Франческо Градицци и Пьетро Гонзага, раскрашенные гравюры со сценами спектакля.

"Наша задача - собрать подлинные произведения и артефакты, связанные с екатерининской оперой. Это сегодня очень непросто, ведь их сохранилось крайне мало, и они рассеяны по самым различным собраниям. А затем с помощью современных театрально-музейных технологий мы стараемся создать для них контексты - исторический, художественный, музыкальный, литературный, пытаемся "разговорить" этих молчаливых свидетелей, чтобы они рассказали, в чем была власть и сила оперного театра XVIII века", - привели в пресс-службе слова куратора выставки Анны Корндорф.

Программа выставки-фестиваля включает в себя более 40 образовательных мероприятий для семейной и детско-юношеской аудитории, показы музыкальных спектаклей, серию из восьми оперных кинопоказов и дискуссий с оперными звездами.

Выставка-фестиваль продлится до 9 января 2022 года.