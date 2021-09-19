Выставку современных сибирских художников впервые представят в Берлине в 2022 году

НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Выставку сибирских художников, занимающихся современным искусством, впервые представят летом 2022 года в Берлине на фестивале "48 часов Нойкёльн" при поддержке Гёте-Института в Новосибирске. В экспозицию планируется включить уличные арт-проекты, инсталляции, фотографии и даже перформансы, сообщила ТАСС один из организаторов выставки, куратор немецкой программы фестиваля "48 часов Новосибирск" Нора Цендер.

Фестиваль "48 часов Новосибирск" проходит в рамках Года Германии в России, в нем участвуют более 200 художников. Всего на различных площадках города представлены около 40 проектов, выставок и программ. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

"Выставка будет проходить в июне в следующем году, у нас есть уже муниципальное здание, помещение в Нойкёльне (район Берлина - прим. ТАСС). У нас будет такая централизованная, организованная выставка. Сейчас мы находимся в начале процесса по отбору работ", - пояснила Цендер.

Она уточнила, что часть арт-проектов планируется отобрать из тех, которые будут представлены на фестивале современного искусства "48 часов Новосибирск", который проходит с 17 по 19 сентября. Перечень работ для будущей выставки немецкие организаторы подготовят совместно с российской стороной и Гёте-Институтом.

Кроме выставки внутри помещения, планируется также создать арт-проекты в городском пространстве. "Состав выставки будет зависеть от того, что предложат нам художники - это может быть и скульптура, и другие работы, однако есть ограничение по провозу предметов искусства через границу. <…> Сейчас у нас технологии, когда можно все показать в цифровом формате, либо распечатать, если мы говорим про фотографию как искусство. Также [на выставке] могут быть и перфомансы, и инсталляции", - рассказала Цендер, отметив, что такая выставка будет проходить в Берлине впервые.

"48 часов Нойкёльн" - это фестиваль современного искусства, с 1999 года ежегодно проходящий в одноименном районе Берлина. В течение 48 часов Нойкёльн превращается в поле для художественных экспериментов. Мероприятие каждый год посещают более 70 тыс. человек со всего мира. Как отмечается на сайте фестиваля, он представляет и продвигает искусство, которое вносит вклад в решение текущих социальных проблем, а также стремится объединить все группы населения - независимо от возраста, этнического происхождения и социального положения.