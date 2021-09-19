Президент Франции откроет выставку картин из коллекции Морозовых

ПАРИЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет 21 сентября в Париже церемонию открытия выставки "Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства". Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в воскресенье в Елисейском дворце.

Экспозиция уникальной коллекции картин развернута в парижском фонде Fondation Louis Vuitton, расположенном в живописном Булонском лесопарке. На церемонию в выставочный центр глава французского государства прибудет вместе с супругой Брижит. Их будет сопровождать министр культуры Франции Розлин Башло.

Как напомнили в администрации президента, "коллекция братьев Михаила и Ивана Морозовых впервые показывается вне России". "Она насчитывает более 200 шедевров искусства конца XIX - начала XX века, созданных французскими и российскими живописцами. Среди них - Сезанн, Гоген, Ван Гог, Ренуар, Моне, Боннар, Дени, Матисс, Дерен, Пикассо. А также Врубель, Малевич, Репин, Ларионов и Серов", - сообщил Елисейский дворец.

Выставка организована французской стороной совместно с российскими музеями "Государственный Эрмитаж", Государственная Третьяковская галерея и Государственный музей изобразительных искусств имени А. С.Пушкина. Как подчеркнули в Елисейском дворце, она "станет крупнейшим культурным событием" в Париже. При этом она состоится "в рамках Трианонского диалога, выдвинутой в 2017 году франко-российской инициативы, направленной на укрепление связей между гражданскими обществами России и Франции на основе новых форм сотрудничества между двумя странами, в частности в культурной сфере".

Выставка "Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства" будет открыта для публики с 22 сентября 2021 по 22 февраля 2022 года.