"Дюна" возглавила отечественный кинопрокат в выходные

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Американский фантастический блокбастер "Дюна" стал лидером российского проката, собрав 608 млн рублей за минувший уик-энд.
Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 16 по 19 сентября.
Блокбастер режиссера Дени Вильнева вышел в российский прокат 16 сентября.
Второе место по кассовым сборам занял американский фантастический боевик "Шан-Чи и легенда десяти колец" режиссера Дестина Дэниела Креттона, собравший 56,1 млн рублей за уик-энд.
На третьей строчке рейтинга - американский мультфильм "Босс-молокосос-2" режиссера Тома МакГрата, собравший 40,7 млн рублей за выходные.