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"Дюна" возглавила отечественный кинопрокат в выходные

Картина собрала 608 млн рублей за прошедший уик-энд

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Американский фантастический блокбастер "Дюна" стал лидером российского проката, собрав 608 млн рублей за минувший уик-энд.

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Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 16 по 19 сентября.

Блокбастер режиссера Дени Вильнева вышел в российский прокат 16 сентября. 

Второе место по кассовым сборам занял американский фантастический боевик "Шан-Чи и легенда десяти колец" режиссера Дестина Дэниела Креттона, собравший 56,1 млн рублей за уик-энд.

На третьей строчке рейтинга - американский мультфильм "Босс-молокосос-2" режиссера Тома МакГрата, собравший 40,7 млн рублей за выходные.

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