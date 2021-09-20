Джин Смарт и Джейсон Судейкис получили Emmy за главные роли в комедийных сериалах

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Джин Смарт и Джейсон Судейкис удостоены телевизионной премии Emmy за ведущие роли в комедийных сериалах. Трансляцию 73-й церемонии награждения ведет в воскресенье телеканал CBS из Лос-Анджелеса (штат Калифорния).

Смарт удостоена награды за роль в сериале "Хитрости" (Hacks, 2021 - н. в.). Конкуренцию ей составляли Эйди Брайант ("Выскочка", Shrill), Кейли Куоко ("Бортпроводница", The Flight Attendant), Эллисон Дженни ("Мамаша", Mom) и Трэйси Эллис Росс ("Черная комедия", Black-ish).

Судейкису Emmy принесла роль в сериале "Тед Лассо" (Ted Lasso, 2020 - н. в.). Награду в этой номинации оспаривали Энтони Андерсон ("Черная комедия"), Майкл Дуглас ("Метод Комински", The Kominsky Method), Уильям Мэйси ("Бесстыжие", Shameless) и Кенан Томпсон ("Шоу Кенана", Kenan).

Церемония вручения наград на фоне пандемии проходит в 2021 году на площадке под шатром, разбитым за театром "Майкрософт" в Лос-Анджелесе, где премия вручалась последние 12 лет. Ради соблюдения социальной дистанции организаторы ограничили число номинантов, имеющих право прийти на церемонию: команду каждого из проектов в одной номинации представляют не более четырех человек. Некоторые участники не смогли прибыть в США для участия в церемонии и выступали по видеосвязи из других стран.

Вручаемая в воскресенье награда, представляющая собой статуэтку крылатой женщины с моделью атома в руках, присуждается Академией телевизионных наук и искусств за передачи, транслируемые в вечерние часы самого активного просмотра. Emmy подразделяется на несколько самостоятельных премий - за вечерние (прайм-тайм), дневные, международные, спортивные, новостные и документальные программы. Церемонии их вручения проводятся ежегодно, но в разные месяцы. Награда за вечерние передачи является наиболее популярной из всех Emmy.