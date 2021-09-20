Мероприятия в честь 400-летия протопопа Аввакума пройдут в Бурятии в конце сентября

УЛАН-УДЭ, 20 сентября. /ТАСС/. Мероприятия в честь 400-летия протопопа Аввакума пройдут в Бурятии. Планируется участие делегаций из разных регионов России. Об этом сообщила журналистам в понедельник министр культуры республики Соелма Дагаева.

"В прошлом году исполнилось 400 лет со дня рождения протопопа Аввакума, юбилейные мероприятия в Бурятии из-за ситуации с ковидом они были перенесены на 2021 год. С 22 по 24 сентября в Улан-Удэ, Тарбагатайском и Мухоршибирском районах, где проживают семейские (старообрядцы) республики, пройдут конкурсы, выставки, диалоговые площадки, этнофорум - III Встреча старообрядцев мира", - сказала Дагаева.

Как отметил председатель Общества культуры семейских Бурятии Сергей Петров, география форума обширная. "К сожалению, в этом году к нам не смогут приехать старообрядцы из других стран - из-за пандемии. Но приедут из разных уголков России - Иркутской области, Забайкальского и Красноярского краев, из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода", - сказал Петров, добавив, что мероприятие пройдет в гибридной форме - как очно, так и в онлайн-формате.

Участники этнофорума обсудят вопросы сохранения культуры старообрядцев, развития туризма в местах компактного проживания семейских, различные мастер-классы.

"Мы подведем итоги конкурса старообрядческих творческих коллективов "Раздайся - корогод!", конкурса мастеров декоративно-прикладного искусства, в котором участвовали в том числе старообрядцы из Румынии, - сказала Дагаева. - Нашим гостям мы покажем, как проходит реставрация старообрядческого комплекса в Этнографическом музее народов Забайкалья, который расположен в Улан-Удэ".

Старообрядцы - конфессиональная группа русского народа, которая во второй половине XVII века отказалась от богослужебно-обрядовых нововведений в православии, вводившихся патриархом Никоном. В Бурятии насчитывается до 200 тыс. потомков ссыльных старообрядцев, они проживают в нескольких районах республики: в Бичурском (70% населения), Тарбагатайском (80%), Заиграевском (50%) и Мухоршибирском (60%) районах. ЮНЕСКО признало районы их компактного проживания регионом, сберегающим "шедевры устного и нематериального мирового наследия".