Немецкая компания займется продажами фильма "Оторви и выбрось" Кирилла Соколова

СОЧИ, 20 сентября. /ТАСС/. Международными продажами черной комедии "Оторви и выбрось" Кирилла Соколова займется немецкая компания, после участия в конкурсной программе "Кинотавра" картину также представят на зарубежном смотре. Об этом рассказал на пресс-конференции в понедельник генпродюсер компании "Метрафильмс" Артем Васильев.

Премьера комедии "Оторви и выбрось" состоялась в конкурсной программе российского фестиваля "Кинотавр". "У фильма есть мировой сейлс-агент, немецкая компания, мы возлагаем на него большие надежды. Картина будет представлена в конкурсе международного фестиваля", - сообщил Васильев, не уточнив название смотра.

По сюжету черной комедии "Оторви и выбрось" героиня Оля, которая выходит из тюрьмы после четырех лет заключения, твердо намерена начать новую жизнь. Для этого ей нужно забрать свою десятилетнюю дочь у деспотичной бабушки. Конфликт внутри семьи перерастает в погоню. "История продолжает тему дисфункциональной семьи. Это кино про хороших людей, которые не могут договориться друг с другом", - поделился режиссер Кирилл Соколов.

Роли в проекте исполнили Анна Михалкова, Виктория Короткова, Александр Яценко и другие артисты. Девочку Машу сыграла актриса Софья Кругова - по словам режиссера, на ее поиски команда картины потратила целый год. "Мы отсмотрели больше тысячи девочек. Соня - абсолютно взрослый состоявшийся актер", - отметил он.

Соколов рассказал, что сейчас также работает над проектом "Один в океане" по мотивам реальной истории советского писателя и океанографа Славы Курилова, который бежал вплавь с борта советского туристического лайнера из-за невозможности покинуть СССР легально. "Это больше эпичное приключенческое полотно про океанолога, который три дня провел в открытом океане. Книга захватывает, это отличный материал, интереснейший герой, вопрос был только в том, чтобы чуть-чуть адаптировать историю под себя", - пояснил он.

Открытый российский фестиваль "Кинотавр" ежегодно проходит в Сочи, второй год - в формате делового форума из-за пандемийных ограничений. Смотр проводится при поддержке Минкультуры РФ.