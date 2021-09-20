Всероссийский фестиваль осетинских пирогов и сыра впервые проходит в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 сентября. /ТАСС/. Первый всероссийский фестиваль осетинских пирогов и сыра с участием осетинских диаспор открылся во Владикавказе. Об этом ТАСС сообщил начальник управления культуры администрации местного самоуправления города Руслан Марзоев.

"Первый всероссийский фестиваль осетинских пирогов и сыра открылся во Владикавказе и будет проходить до 26 сентября. Фестиваль станет главным гастрономическим и туристическим событием на Северном Кавказе. Его цель - знакомство жителей Российской Федерации и зарубежных стран с историей, обычаями и традициями осетинского народа", - сказал он.

Принять участие в конкурсах и мастер-классах по выпечке осетинских пирогов смогут все желающие.

Жители и гости республики смогут посетить праздничные мероприятия на набережной реки Терек. Там будут проходить дегустации блюд национальной кухни, концертные программы, мастер-классы, конкурсы по выпечке пирогов, фестивали осетинского пива и сыра. В рамках фестиваля пройдут и соревнования по национальным видам спорта.

Рецепт национального ритуального блюда - осетинских пирогов - складывался на протяжении веков под влиянием кочевого образа жизни предков осетин - древних скифов, сарматов, алан. Всего существует более десяти видов пирогов, но самый распространенный - с сыром. С блюдом связан обряд "Три пирога", совершаемый в национальные или фамильные праздники. Старшие возносят молитву за столом с тремя пирогами, символизирующими солнце, воду и землю; на траурной трапезе отсутствует один пирог, который символизирует солнце.