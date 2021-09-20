Музыкальный фестиваль Юрия Башмета стартовал в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сентября. /ТАСС/. Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета стартовал в Ростове-на-Дону, Новочеркасске и Таганроге. Для каждого из городов подготовлена своя специальная программа, которая продлится до 23 сентября, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Ростовской области.

"Праздник, ставший для Ростовской области доброй традицией, - значимое мероприятие в культурной жизни региона. Зрители открывают для себя новые имена в мире большого искусства, а выдающиеся мастера - многоцветный образ Ростовской области, его энергию и красоту. Убежден, что разнообразная программа фестиваля объединит и вновь подарит всем участникам незабываемые впечатления и эмоции", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Василия Голубева.

Программа из двух концертов пройдет в Ростове-на-Дону 21 и 23 сентября, зрителям представят "Итальянскую сюиту" на темы Перголези для виолончели и струнных Стравинского, "Сонату №3" Россини для струнных и "Фантазию на темы "Травиаты" Верди для кларнета и струнных" Ловрельо. На гала-концерте закрытия фестиваля 23 сентября выступит Государственный симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета "Новая Россия".

"Особое внимание на фестивале будет уделено образовательным проектам. В Ростове-на-Дону пройдет уже четвертая Международная струнная академия Юрия Башмета, в рамках которой одаренные дети Ростовской области получат возможность посетить мастер-классы и индивидуальные занятия выдающихся педагогов со всей России", - добавили в пресс-службе.