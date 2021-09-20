Башмет и оркестр "Новая Россия" озвучат "Ночь пожирателей рекламы" в Москве

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета 24 сентября представит в Москве проект "Ожившая музыка". Ролики шоу "Ночь пожирателей рекламы" будут показаны с живым музыкальным сопровождением, сообщила в понедельник пресс-служба коллектива.

"Ожившая музыка" - культовое событие в мире искусства. Зрители впервые смогут увидеть хиты мировой рекламы в оригинальном музыкальном исполнении. Произведения величайших композиторов - Чайковского, Шостаковича, Оффенбаха, Грига, Прокофьева и Россини - помогут новым взглядом оценить яркую подборку рекламных роликов из самой большой коллекции-синематеки француза Жана Мари Бурсико", - рассказали в пресс-службе.

Будут показаны ролики-победители престижных международных фестивалей, а также специальная серия с использованием музыки большого кино: "Мужчина и женщина", "Игра престолов", "Миссия невыполнима", "Звездные войны".

Шоу пройдет в киноцентре "Октябрь".