Театральный музей в Петербурге представил два концертных платья Анны Нетребко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Два концертных платья народной артистки России Анны Нетребко в понедельник включили в экспозицию Музея музыки в Шереметевском дворце - филиале Музея театрального и музыкального искусства. Экспозиция приурочена к юбилею певицы, чья творческая биография началась в Петербурге.

"В нашем музее хранится более 3 тыс. театральных костюмов из гардероба императорских театров, где есть, например, костюмы Тамары Карсавиной, Майи Плисецкой. Об этой коллекции я рассказала Анне Нетребко, которая посетила в феврале нашу выставку "В круге Дягилевом". И в ответ на нашу просьбу певица обещала сделать нам такой подарок. Летом она подтвердила свое обещание и подарила музею два концертных платья. Мы надеялись, что это будут театральные костюмы, но они в большинстве случаев принадлежат тем театрам, в которых выступает Анна, а концертные платья - это ее личная собственность, которой она может распоряжаться по своему усмотрению", - рассказала на пресс-конференции директор Музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица.

На открытии мини-экспозиции "Дар Анны Нетребко Театральному музею" было представлено шелковое красное платье Escada, сшитое специально для выступления Анны на Венском оперном балу в 2004 году, и голубое платье со шлейфом и рисунком в стиле гжель от венского кутюрье Irina Vitjaz. В течение месяца платья Анны Нетребко будут выставлены в одном из залов парадной анфилады Шереметевского дворца.

Как рассказала Наталья Метелица, нынешний год был особенно урожайным на дары музею. И в конце февраля намечено открыть отдельную выставку даров последних трех лет. Это живопись, скульптура, эскизы костюмов, а также 20 писем Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Милия Балакирева. В эту экспозицию войдет и дар Анны Нетребко.