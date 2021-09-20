Выставка "Кандинский, Малевич и "Русский авангард" открылась в нижегородском музее

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Выставку "Кандинский, Малевич и "Русский авангард" в рамках проекта "Великие коллекции - нижегородцам" и 800-летия города организовали в здании Нижегородского государственного художественного музея (НГХМ) на площади Минина и Пожарского. Это первая крупная тематическая выставка русского авангарда в Нижнем Новгороде, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Выставка познакомит нижегородцев и гостей города с уникальной коллекцией, которая признана одной из лучших среди региональных музеев. В ее составе - более 50 произведений таких мастеров русского авангарда, как Василий Кандинский, Казимир Малевич, Александр Родченко, Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Аристарх Лентулов, Роберт Фальк и других", - сказано в сообщении.

Выставка включает также около 40 работ из собраний пяти центральных и региональных музеев, с которыми НГХМ связывают партнерские отношения. Работы предоставлены Третьяковской галереей, Русским музеем, музеем изобразительных искусств Татарстана, Екатеринбургским музеем изобразительных искусств, а также Самарским областным художественным музеем. Всего на выставке представлено порядка 100 экспонатов, а в состав экспозиции вошли произведения почти 40 авторов.

Как отметил губернатор Нижегородской области, 2021 год стал прорывным для выставочного потенциала Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Флагманом изменений является Нижегородский государственный художественный музей. "Многие нижегородцы и гости города уже посетили "Дом губернатора" в Кремле - основную площадку для экспонирования коллекций музея. Дом Сироткина также преобразился, рядом со зданием создан замечательный сад, где тоже экспонируются произведения искусства. И сегодня мы открываем выставку русского авангарда в полностью отреставрированном, включенном в состав Нижегородского государственного художественного музея выставочном комплексе. Такие картины сюда нельзя было привезти раньше", - сказал на открытии Никитин.

Он добавил, что выставку также приурочили к 100-летию музейной коллекции авангарда, основная часть которой сформировалась в 1921 году. Эта коллекция хорошо известна не только в России, но и в мире.

Председатель ПСБ Петр Фрадков на открытии выразил уверенность, что реконструкция НГХМ придаст музею вдохновения и новых творческих сил. "Мы рады быть частью культурной жизни Нижнего Новгорода, этого самобытного, гостеприимного города с богатым многовековым прошлым, занимающего особое место в истории нашей страны", - сказал Фрадков.

Реконструкция здания

В июле 2021 года в здании бывшего Выставочного комплекса начались ремонтно-реставрационные работы. Здесь отреставрировали фасад и кровлю, установили архитектурную подсветку здания. Внутри также провели ремонт инженерных систем. На работы направили порядка 67 млн рублей, из них 49 млн спонсорских средств и более 18 млн - из областного бюджета. Почти четыре млн рублей область выделила на приобретение выставочного оборудования.

Выставочный комплекс открыли в здании бывшей городской управы в 1974 году. В залах проходили выставки живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, народного творчества, скульптуры и фотографии. В 2020 году комплекс вошел в состав НГХМ.