В Москве стартует XXI Международный фестиваль современного танца DanceInversion

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Международный фестиваль современного танца DanceInversion, который станет 21-м по счету, откроется 21 сентября в Москве спектаклем "Цепь души" Государственного театра Майнца (Германия). Спектакль покажут на сцене "Геликон-оперы", сообщили ТАСС организаторы смотра.

В общей сложности фестиваль продлится с 21 сентября по 17 ноября и пройдет на пяти сценических площадках столицы, в числе которых Большой театр, Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Театр имени Вахтангова и Театр наций.

"Сегодня мы открываем XXI Международный фестиваль DanceInversion. На сцене "Геликон-оперы" будет показан спектакль "Цепь души" Государственного театра Майнца (Германия), который впервые выступит в Москве", - сказала арт-директор и генеральный продюсер фестиваля Ирина Черномурова.

Она обратила внимание, что за годы существования фестиваля современного танца в его афише были представлены 30 стран, 78 компаний и почти 90 хореографов. "Фестиваль показал впервые в Москве работы Жозефа Монтальво, Жозефа Наджа, Акрама Хана, Анжелена Прельжокажа, Яна Фабра, Вима Вандекейбуса, Эдуарда Лока, Начо Дуато, Триши Браун, Пола Лайтфута и Соль Леон, Эмио Греко, Сиди Ларби Шеркауи и многих других. Сегодня они мэтры современного танца, которых знает и любит публика", - подчеркнула арт-директор.

"Нашей основной миссией всегда оставалось открытие для отечественной публики новых имен и новых направлений танцевального искусства. Этому DanceInversion остается верен и в программе 2021 года. Даже пандемия не выбила его из графика, и, проведя юбилейный ХХ фестиваль в 2019 году, мы вновь принимаем его в Москве", - заявила Черномурова.

Вопреки пандемии

По ее словам, вопреки пандемии и возникшим преградам, весь прошлый год шла работа над новой программой фестиваля современного танца DanceInversion. "На этом пути мы не миновали потерь - вынуждены были отказаться от участия компаний из Новой Зеландии, Бразилии, Израиля", - поделилась собеседница агентства. "Но в итоге в 2021 году гостями фестиваля станут шесть компаний из разных стран: Германии, Франции, Италии, Великобритании и России", - сказала она.

"Впервые у нас выступят уже упомянутый танцтеатр из Майнца (Германия), компании Вивианы Дуранте (Великобритания) и "Спеллбаунд" (Италия). В афише звезды современной хореографии - Шарон Эяль, Маркос Морау, Эрик Готье", - перечислила Черномурова. "Имя классика Фредерика Аштона соседствует с именем классика nouvelle danse Анжелена Прельжокажа. У нас есть возможность "поиграть" с классическими названиями и символами "Лебединого озера" и бессмертного умирающего лебедя, познакомиться с их новыми версиями. Мы покажем посвящение великой Айседоре Дункан, первооткрывательнице свободного танца. Будет и необычная "космическая" совместная постановка Омара Ражеха (Франция/ Ливан) с российской труппой Инновационного театра балета из Калуги", - прокомментировала программу фестиваля его арт-директор.

Кроме того, в 2021 году фестиваль впервые проводит большую образовательную программу. На базе Инновационного культурного центра в Калуге пройдет Лаборатория молодых хореографов, в которой примут участие хореографы Хофеш Шехтер и Вячеслав Самодуров. В Большом театре состоится международная конференция "Танцевальное образование - вызовы современности" с участием ученых и практиков из Европы и России. На фестивале вместе с коллегами и партнерами планируется обсудить будущее современного танца в России, пути его развития, проинформировала арт-директор.

Она также сообщила, что в 2021 году фестиваль поддерживает фонд Романа Абрамовича, посольство Франции, ювелирный дом Cartier, Французский институт в России, Гёте-Институт и ряд других компаний.