В Ингушетии нашли артефакты Средневековья и позднекобанской культуры

МАГАС, 21 сентября. /ТАСС/. Археологи обнаружили в Ассинском ущелье в Ингушетии пещерные и гротовые погребения, относящиеся к Средневековью, а также артефакты позднекобанской культуры, сообщил ТАСС во вторник замруководителя ГКУ "Археологический центр им. Е. И. Крупнова" Умалат Гадиев.

"Территория Ассинского ущелья богата на памятники археологии. Нами был обнаружен неизученный ранее аланский катакомбный могильник, а также значительное число памятников истории, археологии, архитектуры на этой территории, в том числе погребальные памятники, представленные пещерными и гротовыми погребениями, склеповые захоронения, катакомбы - последних очень много. Мы находим керамику, обнаружили цельный красноглиняный кувшин, предметы вооружения, каменные зернотерки и так далее", - рассказал Гадиев.

По словам Гадиева, найдены также артефакты позднекобанской археологической культуры, относящиеся к V-VI векам до н. э. "Все это говорит о том, что эта территория в древности, в Средневековье, была плотно заселена", - добавил он.

Протяженность Ассинского ущелья составляет 17 км, свое название оно получило от реки Ассы, которая протекает в предгорье Ингушетии.