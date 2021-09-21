Шестой фестиваль "Дни Эрмитажа" начался во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 21 сентября. /ТАСС/. Шестой фестиваль "Дни Эрмитажа во Владивостоке" открылся во вторник гашением почтовой открытки в Приморской государственной картинной галерее. В программу мероприятия войдут выставки, квесты и кинопоказы для посетителей галереи, а также лекции и мастер-классы по научной реставрации для музейных работников и видеоконференции волонтеров, сообщили журналистам.

"Впервые мы осмелились ввести секцию реставрации, в которой нам коллеги из Государственного Эрмитажа очень сильно помогают, и на онлайн-включении [будут] выступать со своими докладами. И, конечно, те коллеги, которые приехали, постарались сделать выступления о тех предметах, которые хранят в своих музеях. Также программа включает детские мероприятия - квесты по экспозициям картинной галереи и выставки Государственного Эрмитажа, в детской программе будет проведена презентация конкурсов, которые проводит Эрмитаж. <…> Также у нас будет работать большой блок видеопрограмм Государственного Эрмитажа", - сказала директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко.

С 21 сентября по 1 октября посетители картинной галереи смогут увидеть выставку произведений прикладного искусства из собрания Эрмитажа, посвященную теме раковины. В проекте представлены 32 экспоната, созданных в ХVI-XXI веках. Также гости увидят выставку "Под небом Венеции", которая состоит из четырех полотен, написанных художниками-пейзажистами Каналетто, Франческо Гварди, Микеле Мариески и Хендриком Франс ван Линтом. Будет работать выставка "Большое искусство "маленьких голландцев" из фондов галереи.

В день открытия фестиваля состоялось гашение тематической почтовой открытки, изготовленной "Почтой России". Карточку, на которой изображен посол Нидерландов во Франции граф Флорент II де Палландт, портрет которого написан голландским художником в XVII веке, можно бесплатно отправить из галереи в любую точку мира. Открытка содержит QR-код со звуковой иллюстрацией картины.

Сотрудничество федеральных музеев с приморскими началось несколько лет назад, когда впервые были озвучены планы по созданию в крае культурного кластера с участием Русского музея, Третьяковской галереи и Эрмитажа. В марте 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству и руководству регионов открыть новые культурно-образовательные и музейные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Правительству и властям субъектов поставлена задача обеспечить начало их функционирования к 31 декабря 2023 года.