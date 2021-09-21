Сериал "Пингвины моей мамы" о подростке-стендапере выйдет в октябре

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Премьера драмеди "Пингвины моей мамы" режиссера Наталии Мещаниновой о подростке, который мечтает стать стендап-комиком, состоится 6 октября в онлайн-кинотеатре Kion. Об этом сообщает во вторник пресс-служба платформы.

"Что зацепило меня в этой истории? То, что человек свои драмы и переживания может транслировать через юмор. И выдавать его с точки зрения иронического восприятия его жизни и таким образом спасать свою психику. Из человека обиженного ты становишься человеком наблюдательным и выходишь за рамки конфликтной ситуации, пытаясь переосмыслить ее с точки зрения иронии. Это помогает тебе выйти за пределы своей личности. Чтобы написать хороший стендап, надо очень мощно поработать аналитически. И не только над тем, чтобы это было смешно, а вообще быть человеком, который очень тонко подмечает разные вещи. Чтобы быть смешным, нужно взлететь над своей обидой и злостью, и это спасает", - рассказала режиссер и автор сценария Наталия Мещанинова, чьи слова привели в пресс-службе.

По сюжету сериала 15-летний Гоша переживает множество проблем - стычки в школе, несчастная любовь, непонимание в семье. Его родители занимаются усыновлением детей, и мальчику кажется, что для него места в доме уже не остается. Единственным утешением и возможностью разобраться с трудностями для героя становится выступление в стендапе.

Роли в проекте исполнили дебютант Макар Хлебников, актеры Алексей Агранович, Александра Урсуляк и другие. Соавтором сценария выступила Зака Абдрахманова. "Для меня это история про Гошу - про ребенка, который вынужден каждый день отвоевывать любовь и уважение старших, но в итоге он осознает, что воевать не за что: взрослые не такие уж и мудрые, и интересные. Такое взросление - из бунта в тихое примирение с несовершенством мира", - поделилась она.

Два первых эпизода семисерийного проекта выйдут 6 октября, далее эпизоды будут публиковаться каждую среду.