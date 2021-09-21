Путин наградил артистов и работников театра им. Вахтангова почетными грамотами

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о награждении артистов и работников Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова почетными грамотами в преддверии его столетия. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность почетными грамотами награждены артисты театра Алексей Гуськов, Ирина Купченко, Сергей Маковецкий, Людмила Максакова, Владимир Симонов, а также ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев и художественный руководитель театра Римас Туминас.

Кроме того, президент объявил благодарность ряду артистов и работников театра.

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова был основан в 1921 году.