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Путин наградил артистов и работников театра им. Вахтангова почетными грамотами

Президент также объявил благодарность некоторым из них

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о награждении артистов и работников Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова почетными грамотами в преддверии его столетия. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность почетными грамотами награждены артисты театра Алексей Гуськов, Ирина Купченко, Сергей Маковецкий, Людмила Максакова, Владимир Симонов, а также ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев и художественный руководитель театра Римас Туминас.

Кроме того, президент объявил благодарность ряду артистов и работников театра.

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова был основан в 1921 году.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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