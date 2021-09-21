Зрительская премьера фильма "Суперзвезда" Дюмона пройдет в "Художественном" 6 октября

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Зрительская премьера картины французского кинорежиссера Брюно Дюмона "Суперзвезда" пройдет 6 октября в старейшем кинотеатре Москвы "Художественный". Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе кинотеатра.

"Шестого октября в 19:00 в Большом зале кинотеатра "Художественный" состоится премьерный показ фильма французского режиссера Брюно Дюмона "Суперзвезда" - яркой сатиры на глянцевый мир телеиндустрии. Лента была представлена на Каннском кинофестивале этого года. В главной роли - звезда французского и мирового кинематографа Леа Сейду", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что новый фильм Дюмона представит программный директор кинотеатра "Художественный" Стас Тыркин. Фильм выйдет в широкий прокат 7 октября.

"Популярную телеведущую в исполнении Леа Сейду зовут Франс (таково и оригинальное название картины) <...> Новый фильм автора "Малыша Кенкена" Дюмона - острая политическая сатира на тему всевластия телевидения и создаваемой им виртуальной реальности во времена, когда "худшее - это лучшее", как уверяет ассистентка главной героини. Но не только: это еще и убедительный психологический портрет современной неглупой молодой женщины из определенных кругов", - сказал Тыркин.

По сюжету журналистка Франс де Мер, работающая в горячих точках, блистает на светских вечеринках и не стесняется в выражениях, общаясь с президентом на пресс-конференциях. Неожиданный поворот судьбы заставляет Франс бросить работу и отправиться восстанавливать силы в швейцарский спа.

"Мировая премьера "Суперзвезды" состоялась в рамках основного конкурса Каннского кинофестиваля этого года. Российская премьера фильма прошла в августе в рамках фестиваля VI Strelka Film Festival by KION", - рассказал собеседник агентства.