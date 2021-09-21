Международная театральная лаборатория к 200-летию Достоевского открылась в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Международная театральная лаборатория с участием режиссеров из Франции, Германии, Азербайджана, Польши и Казахстана, которые представят эскизные спектакли по произведениям Ф. М. Достоевского, впервые открылась в Новосибирске к 200-летию со дня рождения писателя. Проект будет проходить с 21 по 26 сентября при поддержке Министерства культуры РФ по программе Международных культурных центров (МКЦ), сообщила журналистам куратор фестиваля, театровед, доцент кафедры РАТИ (ГИТИС) Юлия Большакова.

Начиная с 2015 года Министерство культуры РФ по поручению президента реализует долгосрочный проект "Международный культурный центр" (МКЦ). Программа позволяет регионам напрямую взаимодействовать с молодыми деятелями культуры зарубежных стран.

"Замысел программы "Международные культурные центры" в том, чтобы организовать международное сотрудничество в сфере культуры, создать условия для обмена творческим опытом и реализации совместных творческих проектов. Вся программа [театральной лаборатории] дает возможность для открытия каких-то новых путей к постижению творчества Федора Михайловича Достоевского именно в нашем сегодняшнем XXI веке", - рассказала Большакова.

Как сообщила куратор лаборатории "Достоевский +" Инна Кремер, в создании эскизных спектаклей примут участие режиссеры из Франции, Германии, Азербайджана, Польши, Казахстана и России. Они представят работы по таким произведениям классика, как роман "Игрок", дневники писателя, рассказы "Бобок", "Крокодил" и "Скверный анекдот". Также планируется открытая репетиция постановки по роману "Белые ночи" с участием студентов новосибирских вузов, приехавших из-за рубежа. Кроме этого, в городском кинотеатре "Победа" пройдет показ документальных фильмов о тесных связях великого русского писателя с Сибирью, а также о его взаимоотношениях с дочерью. Площадкой для лаборатории выступят новосибирский молодежный театр "Глобус", артисты которого будут играть в постановках, областной театр кукол, а также арт-пространство "Мастерская Крикливого и Панькова". Как отметил замминистра культуры региона Григорий Милогулов, такой проект будет проходить в Новосибирске впервые.

"В программе очень много интересного, есть и круглые столы, встречи, показы фильмов. Нам важно понять, что фигура Достоевского значит сегодня, нам меньше всего хотелось бы быть событием, приуроченным к конкретной дате. Нам очень интересно понять, как это сегодня звучит и как наши молодые коллеги и коллеги из других стран чувствуют эту историю, как творчество Достоевского у них отзывается", - пояснил главный режиссер театра "Глобус" Алексей Крикливый, добавив, что в перспективе планируется ввести эскизные работы в репертуар театра.

О Достоевском

Федор Михайлович Достоевский родился в Москве 11 ноября 1821 года, умер в Санкт-Петербурге 9 февраля 1881 года. Автор всемирно известных произведений, в числе которых романов "Преступление и наказание", "Идиот", "Братья Карамазовы", "Игрок", "Бесы". В последние годы он жил в квартире на Кузнечном переулке, где сегодня располагается мемориальный музей.

О театре

Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" - не только один из старейших театров Новосибирска, но и крупнейший в Сибири центр эстетического и духовного воспитания детей и молодежи, открытый всем направлениям творческой деятельности. В репертуаре "Глобуса" - спектакли для любой зрительской аудитории. Это обусловлено творческой моделью театра - показать на одной сцене все художественные стили, школы и направления.