Женские украшения возрастом 4 тыс. лет из Аркаима покажут на выставке в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Изделия из камня, бронзы, а также ценные экспонаты из золота и серебра возрастом 3,5 - 4 тыс. лет, хранившиеся в запасниках заповедника "Аркаим", покажут на выставке в Государственном историческом музее Южного Урала (Челябинск). Об этом журналистам сообщила пресс-служба министерства культуры Челябинской области.

"В экспозицию вошли около 200 редких предметов из запасников заповедника "Аркаим", среди которых есть уникальные предметы. Например, подвески с золотой фольгой из могильников эпохи бронзы - женские украшения, возраст которых 3,5-4 тыс. лет. К раритетам относятся золотые вещи гуннов из раскопок кургана Солончанка, которые датируются V-VI веками нашей эры, это тонкие золотые накладки седла с чешуйчатым орнаментом. Кстати, аналогичные им хранятся в Эрмитаже", - говорится в сообщении.

По данным министерства, также посетители увидят эллинистический фалар (деталь конской упряжи) - случайную находку с берегов реки Ишим. Предмет относится ко II веку до н.э. Изготовлен был, вероятно, среднеазиатским мастером, который объединил элементы эллинистической культуры и звериного стиля кочевников.

Укрепленное поселение Аркаим открыто в 1987 году археологической экспедицией Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) во время обследования долины реки Большая Караганка. Аркаим - самое известное доисторическое поселение на Южном Урале. Ученые установили, что Аркаим был современником расцвета Египетской цивилизации (примерно III тысячелетие до н.э.). Люди жили здесь около 100 лет, а потом организованно покинули жилища и, предположительно, ушли в сторону Ирана и Афганистана.