Вручение Национальной оперной премии "Онегин" пройдет 11 ноября

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Вручение VI Национальной оперной премии "Онегин" пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил во вторник учредитель и генеральный продюсер оперной премии Игорь Тарасов на пресс-конференции в ТАСС.

"Торжественная церемония пройдет на сцене Михайловского театра в дни IX Санкт-Петербургского международного культурного форума 11 ноября", - сказал он.

На соискание награды было подано 98 заявок из 36 оперных театров России. "Среди них много интересных и нестандартных проектов, - отметил генпродюсер премии. - Например, в этом году на рассмотрении несколько современных опер от театров и независимых проектов, и все они заслуживают внимания". Расширилась география премии: впервые участвует театр из Карелии.

Конкурсная программа представлена номинациями "Мужской/ женский дебют", "Мастер сцены / Примадонна", "Состав", "Гость", "Роль второго плана". Вне конкурса награждается лучший концертмейстер, а также присуждаются награды "Легенда", "Душа оперы" работникам закулисья, "Меценат", "Событие", "Из России с любовью" для иностранных звезд. Новой номинацией в этом году станет награда "За любовь к опере".

В рамках премии президент награды, оперная певица Хибла Герзмава и ее латвийская коллега Элина Гаранча 26 ноября дадут концерт на Новой сцене Мариинского театра.

Национальная оперная премия "Онегин" была создана в 2016 году для того, чтобы отмечать лучших певцов и лучшие премьеры года. В экспертный совет и жюри входят музыкальные критики, историки оперы, педагоги, знаменитые исполнители. За пять лет лауреатами премии "Онегин" стали более 40 оперных певцов и певиц, режиссеров и концертмейстеров, художественных руководителей театров.