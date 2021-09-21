Бутусов, Женовач и Бородин войдут в жюри Биеннале театрального искусства

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Пятый фестиваль "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры" пройдет в Москве с 24 сентября по 13 декабря, в жюри войдут, в частности, режиссер Юрий Бутусов, худрук Российского академического молодежного театра Алексей Бородин и худрук Московского Художественного театра им. А. П. Чехова Сергей Женовач, сообщил художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин на пресс-конференции в ТАСС во вторник.

"Жюри представительное, крупные режиссеры. И Юрий Бутусов, который справляет юбилей, Алексей Владимирович Бородин, Сергей Женовач. Представительное жюри, которое, мне кажется, заслуживает какого-то общения и будет молодым интересно. Дело не в оценках, а дело в диалоге", - заявил Фокин.

Фестиваль устроен по принципу биеннале: в нечетные годы в конкурсе участвуют молодые режиссеры и судят их опытные мастера, а в четные - мэтров оценивает новое поколение режиссуры. Помимо "Уроков режиссуры", в состав Биеннале театрального искусства входит фестиваль "Видеть музыку".

В конкурсной программе - 13 спектаклей молодых режиссеров. "Из 13 спектаклей конкурсной программы, на мой взгляд, практически все имеют шанс стать событием", - заявила арт-директор фестиваля Марина Токарева.

Как рассказала арт-директор Ольга Егошина, это постановки абсолютно разных жанров: спектакли по классическим пьесам, по русской драме начала века, в жанре "док", есть спектакль, где нет актеров. Есть и внеконкурсная программа, в рамках которой покажут спектакли "Идиот" Григория Козлова и "Зойкина квартира" Владимира Панкова. Оба спектакля - фантастические прочтения произведений русской литературы, отметила Егошина.

Кроме того, пройдут лекции и мастер-классы в рамках образовательной программы "Мастерская". Фестиваль готовит также четыре режиссерских лаборатории.