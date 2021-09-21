{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бутусов, Женовач и Бородин войдут в жюри Биеннале театрального искусства

Фестиваль пройдет в Москве с 24 сентября по 13 декабря

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Пятый фестиваль "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры" пройдет в Москве с 24 сентября по 13 декабря, в жюри войдут, в частности, режиссер Юрий Бутусов, худрук Российского академического молодежного театра Алексей Бородин и худрук Московского Художественного театра им. А. П. Чехова Сергей Женовач, сообщил художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин на пресс-конференции в ТАСС во вторник.

"Жюри представительное, крупные режиссеры. И Юрий Бутусов, который справляет юбилей, Алексей Владимирович Бородин, Сергей Женовач. Представительное жюри, которое, мне кажется, заслуживает какого-то общения и будет молодым интересно. Дело не в оценках, а дело в диалоге", - заявил Фокин.

Фестиваль устроен по принципу биеннале: в нечетные годы в конкурсе участвуют молодые режиссеры и судят их опытные мастера, а в четные - мэтров оценивает новое поколение режиссуры. Помимо "Уроков режиссуры", в состав Биеннале театрального искусства входит фестиваль "Видеть музыку".

В конкурсной программе - 13 спектаклей молодых режиссеров. "Из 13 спектаклей конкурсной программы, на мой взгляд, практически все имеют шанс стать событием", - заявила арт-директор фестиваля Марина Токарева.

Как рассказала арт-директор Ольга Егошина, это постановки абсолютно разных жанров: спектакли по классическим пьесам, по русской драме начала века, в жанре "док", есть спектакль, где нет актеров. Есть и внеконкурсная программа, в рамках которой покажут спектакли "Идиот" Григория Козлова и "Зойкина квартира" Владимира Панкова. Оба спектакля - фантастические прочтения произведений русской литературы, отметила Егошина.

Кроме того, пройдут лекции и мастер-классы в рамках образовательной программы "Мастерская". Фестиваль готовит также четыре режиссерских лаборатории.

Теги
Россия
Вручение Национальной оперной премии "Онегин" пройдет 11 ноября
На соискание награды было подано 98 заявок из 36 оперных театров России
Читать полностью