Выставка-продажа Sotheby's впервые пройдет в России

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Первая в России выставка-продажа Sotheby's работ русского и западного искусства из частных собраний пройдет с 23 сентября по 1 октября в залах фонда In Artibus в Москве, сообщили ТАСС организаторы во вторник.

"Этой осенью Sotheby’s впервые проводит выставку-продажу в Москве, и еще ни один аукционный дом не организовывал в российской столице подобное мероприятие", - приводятся в сообщении слова директора Sotheby's Россия Ирины Степановой.

Выставка объединит 16 произведений русского искусства старых мастеров, а также произведения импрессионистов и современных художников. Все представленные на выставке работы будут доступны для покупки частным образом.