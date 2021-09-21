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Выставка-продажа Sotheby's впервые пройдет в России

Она состоится с 23 сентября по 1 октября в залах фонда In Artibus в Москве
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Первая в России выставка-продажа Sotheby's работ русского и западного искусства из частных собраний пройдет с 23 сентября по 1 октября в залах фонда In Artibus в Москве, сообщили ТАСС организаторы во вторник.

"Этой осенью Sotheby’s впервые проводит выставку-продажу в Москве, и еще ни один аукционный дом не организовывал в российской столице подобное мероприятие", - приводятся в сообщении слова директора Sotheby's Россия Ирины Степановой.

Выставка объединит 16 произведений русского искусства старых мастеров, а также произведения импрессионистов и современных художников. Все представленные на выставке работы будут доступны для покупки частным образом.

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