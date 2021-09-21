Башмет: Международная струнная академия продолжает обучать детей, несмотря на пандемию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Международная струнная академия, в которой преподаватели со всей России ежегодно обучают детей музыке, продолжает свою работу, несмотря на пандемию. Об этом заявил народный артист СССР Юрий Башмет в ходе пресс-конференции, приуроченной к открытию VIII Международного музыкальный фестиваля, который пройдет под руководством музыканта.

"На протяжении последних четырех лет в Международную струнную академию приезжают педагоги и в течение всех дней фестиваля занимаются с детьми. В прошлом году самого фестиваля не было, а обучение в академии продолжалось", - цитирует слова Башмета на пресс-конференции пресс-служба Ростовской государственной филармонии.

Башмет также отметил преемственность, которую обеспечивают музыканты, ранее прошедшие мастер-классы академии."Приятно видеть, что в Ростовском академическом симфоническом оркестре появляются ребята, которые прошли Всероссийский юношеский симфонический оркестр и мастер-классы академии, а сейчас являются успешными музыкантами. Преемственность поколений очень важна", - рассказал Башмет.

Первый концерт VIII Международного музыкального фестиваля состоялся в Новочеркасске, программы пройдут также в Ростове и Таганроге. Для каждого из городов подготовлена своя специальная программа, которая продлится до 23 сентября. На гала-концерте закрытия фестиваля 23 сентября выступит Государственный симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета "Новая Россия".