Номинантов на Grammy представят 23 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Номинанты на американскую музыкальную премию Grammy будут объявлены 23 ноября. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте Национальной академии искусства и техники грамзаписи, присуждающей престижную награду.

Согласно опубликованным данным, к участию в отборе претендентов на Grammy будут допущены композиции или альбомы, увидевшие свет в период с 1 сентября 2020 года по 30 сентября текущего года. С 22 октября по 5 ноября будет проведен первый раунд тайного голосования членов академии, по итогам которого 23 ноября будут объявлены номинанты на музыкальную премию.

С 6 декабря по 5 января 2022 года пройдет второй раунд тайного голосования. 31 января, как сообщалось ранее, в комплексе "Стейплс-центр" в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) пройдет 64-я церемония вручения премии. В отличие от предыдущей церемонии, формат проведения которой был изменен на фоне пандемии COVID-19, в этот раз вручение Grammy пройдет в обычном формате.

Идея учреждения в США премии в области звукозаписи (по аналогии с "Оскаром" в сфере кино и "Эмми" в сфере телевидения) была впервые предложена в середине 1950-х годов при отборе первых кандидатов для установки звезд на "Аллее славы" в Голливуде. В 1957 году в США была основана Национальная академия искусства и техники грамзаписи. Эта организация в 1958 году учредила премию, получившую название Grammy (от слова "граммофон", поскольку именно статуэтка в виде этого предмета вручается победителям).

Первая церемония вручения Grammy состоялась 4 мая 1959 года. Она проходила параллельно в двух городах: Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Награды присуждались более чем в 20 номинациях за музыкальные достижения предыдущего года.