Президент Франции открыл в Париже российскую выставку коллекции Морозовых

ПАРИЖ, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон открыл в Париже во вторник российскую выставку "Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства". Торжественная церемония прошла в столичном фонде "Луи Виттон" (Fondation Louis Vuitton), где сейчас развернуто это уникальное собрание знаковых полотен французских импрессионистов и постимпрессионистов, а также российских мастеров, передает корреспондент ТАСС с места события.

Открывая выставку, глава республики выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за помощь в организации экспозиции. "Выражаю признательность президенту России Владимиру Путину, - сказал французский лидер. - Я знаю, что он сыграл большую роль в том, чтобы эта выставка состоялась".

Эта замечательная коллекция вновь собрана вместе, продолжил президент. Он напомнил также о проходившей в Париже пять лет назад выставке произведений живописи из собрания другого русского мецената Сергея Щукина, посвященной, в свою очередь, уникальному периоду французской живописи. "И вновь с разрешения президента Путина здесь собраны великолепные произведения", - отметил Макрон.

Французский лидер высоко оценил работу Пушкинского музея, Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа, которые "сохранили бесценные полотна". Он поблагодарил также главу фонда "Луи Виттон" Бернара Арно, министра культуры России Ольгу Любимову и спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, а также послов Пьера Леви и Алексея Мешкова за "энергию, которую они проявили для того, чтобы эта выставка могла состояться в период пандемии".

Макрон напомнил, что вместе с Путиным стоял у истоков создания "Трианонского диалога", который проводит большую работу для укрепления связей гражданских обществ. "Выставка соответствует духу этого проекта", - подчеркнул он. "Братья Морозовы, коллекционеры современного искусства, увидевшие его трансформацию в девятнадцатом и начале двадцатого века, смогли оценить эту живопись, содействовали диалогу между художниками двух стран, - отметил президент. - Это собрание подтверждает, что Россия - великая европейская держава".

Глава Франции сообщил, что "впереди ждут новые события, которые укрепят диалог". Среди них выставка картин Ильи Репина в Париже, участие Франции в Петербургском культурном форуме. "Я призываю продолжать эту работу", - отметил он.

Вместе с президентом Франции и его супругой Брижит Макрон в осмотре выставки приняли участие министры культуры двух стран Ольга Любимова и Розлин Башло, посол РФ во Франции Алексей Мешков, основатель фонда "Луи Виттон" Бернар Арно, руководители российских музеев.

Особый статус

По словам Любимовой, "несмотря на пандемию коронавируса, все сложности, с которыми столкнулись в том числе и музеи, удалось вместе с фондом "Луи Виттон" организовать эту уникальную экспозицию коллекции выдающихся русских меценатов Михаила и Ивана Морозовых". "Визит президента Макрона подчеркивает особый статус этого этой выставки", - сказала министр. Она назвала экспозицию "долгожданным событием "Русских сезонов".

Как отметила директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Марина Лошак, братья Морозовы - "величайшие русские коллекционеры с невероятным умением увидеть в искусстве главное и предчувствовать будущее". "Именно поэтому случилось так, что самые главные, самые важные вещи, связанные с новейшим французским искусством, оказались в России в коллекции Морозовых", - сказала она.

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, в свою очередь, подчеркнула, что одной из задач проекта было показать взгляд меценатов на формирование коллекции. "Сегодня, смотря на удивительное, иногда парадоксальное сочетание произведений, представленных на выставке, понимаешь, почему братья Морозовы собирали лучшие образцы современного русского и французского искусства", - заметила она.

Рассказывая о подготовительной работе, главный хранитель музейных коллекций Государственного Эрмитажа Светлана Адаксина, заметила, что в течение последних пяти лет эту подготовку вел большой коллектив исследователей. "Согласовывая выставочный список, они спорили, но в итоге пришли к единому мнению, - продолжила она. - Сегодня происходит великое событие. Эти произведения более чем за 70 лет впервые встретились вместе и соседствуют здесь с картинами своих ближайших родственников - русских художников".

Глазами потомка

"Уникальная коллекция впервые демонстрируется в Европе, это великое событие", - сказал ТАСС потомок мецената Ивана Морозова Алесандр Коновалов, проживающий во Франции. Семья, по его словам, благодарна музеям России, фонду "Луи Виттон" и всем, кто содействовал подготовке этой уникальной выставки. Он отметил, что сам впервые видит эту коллекцию полностью. "Она показывает, насколько далеко видели братья Морозовы", - считает собеседник. Он рассказал, что важную роль в воспитании братьев сыграла мать Варвара Алексеевна, которая привила им "безупречный вкус, глубокое понимание живописи". "В каждый свой приезд во Францию они открывали новых талантливых мастеров", - отметил он. "Мы надеемся, что однажды состоится совместная выставка коллекций Щукина - Морозовых", - заметил собеседник агентства.

Выставка "Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства" будет проходить в фонде "Луи Виттон" до 22 февраля 2022 года. В парижскую экспозицию включены работы Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Клода Моне, Поля Сезанна, Огюста Ренуара, Эдуарда Мане, Анри Матисса и других выдающихся европейских мастеров. Рядом с ними картины Константина Коровина, Валентина Серова, Казимира Малевича, Натальи Гончаровой, Петра Кончаловского - любимых русских художников из собраний братьев Морозовых.