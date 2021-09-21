Песни Победы в исполнении "Хора Турецкого" прозвучали в центре Рима

РИМ, 21 сентября. /Корреспондент ТАСС Софья Липенкова/. Российский музыкальный коллектив "Хор Турецкого" и арт-группа SOPRANO выступили во вторник вечером с концертом "Песни Победы" (Unity Songs) в Риме. Песни военных лет прозвучали на одной из центральных площадей итальянской столицы - Народной площади (Пьяцца дель Пополо).

Музыканты исполнили "Смуглянку", "Катюшу", итальянскую партизанскую песню Bella ciao ("Прощай, красавица!") и композиции оперной музыкальной классики, включая арию Nessun dorma из оперы "Турандот" Джакомо Пуччини.

"Песни Победы" - это песни единства, которые объединяют народы и страны", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС художественный руководитель и продюсер коллективов Михаил Турецкий. "Мы хотим, с одной стороны, удивить [зрителей] искусством, а с другой - наводить мосты дружбы, - сообщил маэстро. - Это наша миссия, мы движемся от сердца к сердцу. Мы ищем незримую тропу в душу нашего слушателя и зрителя".

В Риме коллектив выступил уже в третий раз. Как указал художественный руководитель, публику в "этом городе-музее" сложно удивить. "Но у нас невероятный музыкальный, сценический, артистический опыт, накопившийся за 30 лет, - сказал Турецкий. - Все, что есть в природе и что вы можете представить в музыкальной [интерпретации], - [все это] коллектив может спеть".

Послушать российских артистов собрались более тысячи человек. В соответствии с действующими в Италии противоэпидемическими правилами зрителям перед посещением мероприятия необходимо было предъявить ковид-сертификат ("грин-пасс") или отрицательный тест на коронавирус. Концерт был организован при поддержке МИД России, посольства России в Италии и правительства Москвы.

Гастроли во времена COVID-19 и планы на будущее

В силу продолжающейся пандемии турне коллективов в 2021 году проходит под девизом "Музыка во имя мира и здоровья". Летом "Хор Турецкого" и SOPRANO дали концерты в Австрии, Болгарии, Венгрии, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии, Испании.

19 сентября концерт российских исполнителей во Флоренции собрал порядка 700 человек. Как рассказали корреспонденту ТАСС представители коллективов, на 9 октября запланировано выступление в Эстонии (в Таллине), 14 и 15 октября - в Греции (в Афинах).

По их словам, в настоящий момент идут переговоры об организации концертов в мае 2022 года в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. На будущий год планируются выступления и в Швейцарии, однако пока финального подтверждения нет. Кроме того, после концерта в Испании, состоявшегося в конце июля на площади у Королевского дворца, музыканты получили предложение организовать концерт в Португалии.

О проекте

"Песни Победы" - проект арт-группы "Хор Турецкого", запущенный к 70-летию Победы в 2015 году. Он направлен на сохранение связей времен и поколений, сохранение памяти о подвиге предков, воспитание молодежи на основе ценностей патриотизма, а также против искажения истории Второй мировой войны. "Мы очень счастливы, когда на таких наших мероприятиях, в том числе на "Песнях Победы", появляются родители с детьми", - отметил Турецкий.