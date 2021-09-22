ГМИИ им. Пушкина открывает цикл дискуссий об опыте восприятия

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина и компания LG с 22 сентября по 20 октября 2021 года организуют цикл дискуссий на тему восприятия классического искусства современным зрителем, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Тема нового сезона - классическое искусство и современный зритель. Каждую среду в Итальянском дворике музея будут проходить беседы с художниками, искусствоведами, архитекторами, журналистами, дизайнерами и режиссерами", - отметили в пресс-службе, добавив, что в рамках дискуссий будут подниматься вопросы о том, как смотреть искусство и говорить о нем, стало ли искусство доступнее за последние годы, как изменился сегодняшний зритель и его взгляд на искусство.

Новый сезон 22 сентября откроет дискуссия "Как смотреть? Каких знаний требует любовь к искусству". В обсуждении примут участие художник Дмитрий Гутов и журналист Юрий Сапрыкин. А 29 сентября состоится дискуссия "Классическое искусство в контексте современной визуальности" с киноведом Мариной Торопыгиной и режиссером Андреем Сильвестровым. Речь пойдет о том, как классическое искусство выходит за пределы музея и участвует в формировании современного визуального мира.

В октябре участники дискуссий обсудят язык кино и медиаискусства (6 октября), а также, как говорить об искусстве (13 октября). Завершающая встреча 20 октября будет посвящена теме "Быть зрителем. Как менялись зрители от появления музеев до наших дней". В дискуссии примут участие историк и теоретик культуры Михаил Ямпольский, директор Музея Москвы Анна Трапкова, а также социологи и искусствоведы.

Все дискуссии пройдут с переводом на русский жестовый язык, каждая встреча будет транслироваться онлайн.

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина - музейный комплекс, обладающий одним из крупнейших в России художественных собраний мирового искусства и хранящий памятники, созданные мастерами разных эпох - от Древнего Египта и античной Греции до наших дней. Сегодня фонды музея насчитывают около 700 тысяч произведений. Жемчужина собрания - известная во всем мире коллекция произведений французских импрессионистов и постимпрессионистов.